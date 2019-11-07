金色三麥、饗食天堂11元開懷吃喝！雙11餐飲優惠看這裡

2019-11-07 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



11元能做什麼？在雙11這一天可以被無限放大。

金色三麥餐廳推出美麗華店雙11當日「11元酒友日」超殺價，以及15周年感恩紀念酒組合，凡購買限量感恩紀念酒組更可獲得「金釀酒友」資格，全年全台享內用啤酒半價優惠。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

臺虎則發表9.99調酒系啤酒第2彈「柯夢脫單」，讓1111光棍節更有滋味。靈感創意來自知名影集慾望城市女主角的最愛「柯夢波丹」，延續調酒系啤酒一貫的9.99％高酒精濃度，使用自然發酵，以莓果口感為主調，檸檬汁和柑橘鮮明的餘韻，若想增添點層次與風情，建議加入冰塊一同飲用，輕盈酸甜風味更突出。即日起至11月19日可享單身節檔期優惠，指定啤酒任選3罐85折。

光棍不孤單，即日起至11月11日到饗食天堂全台各分店用餐，不限餐期，結帳時只要出示2組iEAT饗愛吃會員畫面，即可玩「食來運轉」轉盤小遊戲，最大獎同桌每人只要11元；只要iEAT饗愛吃愛吃點11點，還有機會換到「饗饗下午餐買一送一券」。饗食天堂「食來運轉」活動獎項另有「整桌結帳金額折抵1111元」、「整桌結帳金額折抵111元」、「同桌每人結帳金額折抵11元」四個獎項，通通有獎。

丹堤 11/11(一) 全天候只要出示圖片，即可享有全系列飲品大杯以上買一送一，此外，11月單點咖啡飲品即可+1元獨享升級手工餅乾三選一；11月還有兩款新熱飲上市，堤拉米蘇咖啡帶著濃郁的可可香，11月嘗鮮價79元，單點還能+1元獨享升級，另一款台灣蜜香紅茶─特選台灣小葉種紅茶，擁有蜜香茶氣與花果甜味口感。