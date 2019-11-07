運動甜心昆凌邁向滑雪好手 與張軒睿挺MONCLER快閃店

2019-11-07 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



MONCLER盟可睞的「MONCLER Genius系列快閃店」，亞洲首站選在台北發表，並邀請昆凌、張軒睿揭幕此期間限定店，自稱運動甜心、卻不會滑雪的昆凌身穿「牛仔很忙」風格的白色流蘇連身衣登場，說她希望未來有機會能站上雪道，但一定要在摔倒前拍好美照。

看起來要美且有型，是昆凌選穿羽絨外套的最高指導原則，「保暖的部分放裡面，外面看起來一定要時髦，一坨一坨的米其林不行。」張軒睿則表示自己很怕冷、是羽絨熱愛者，之前搭襯羽絨單品只求保暖，但穿上兼容復古與科技潮流的Fragment聯名款，是他喜愛的街頭風，也才發現質輕、有型的設計感其實差異很大。

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本次MONCLER Genius快閃店，包括設計師專為此店設計的特別版T恤、多款限定商品，都在此獨家發售。自2018年以來，今年來到第三度的MONCLER Genius，加入英國新銳設計師Richard Quinn、經典Moncler 1952系列的新任掌舵Veronica Leoni和Sergio Zambon，再次合作的設計師則包括Simone Rocha、Craig Green等陣容，品牌主席兼CEO Remo Ruffini表示，MONCLER Genius代表了一種新的溝通方式與商業模式，它注重當下消費者的多樣性。