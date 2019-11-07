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運動甜心昆凌邁向滑雪好手 與張軒睿挺MONCLER快閃店

2019-11-07 20:12聯合報 記者楊詩涵／即時報導

MONCLER盟可睞的「MONCLER Genius系列快閃店」，亞洲首站選在台北發表，並邀請昆凌、張軒睿揭幕此期間限定店，自稱運動甜心、卻不會滑雪的昆凌身穿「牛仔很忙」風格的白色流蘇連身衣登場，說她希望未來有機會能站上雪道，但一定要在摔倒前拍好美照。

看起來要美且有型，是昆凌選穿羽絨外套的最高指導原則，「保暖的部分放裡面，外面看起來一定要時髦，一坨一坨的米其林不行。」張軒睿則表示自己很怕冷、是羽絨熱愛者，之前搭襯羽絨單品只求保暖，但穿上兼容復古與科技潮流的Fragment聯名款，是他喜愛的街頭風，也才發現質輕、有型的設計感其實差異很大。

本次MONCLER Genius快閃店，包括設計師專為此店設計的特別版T恤、多款限定商品，都在此獨家發售。自2018年以來，今年來到第三度的MONCLER Genius，加入英國新銳設計師Richard Quinn、經典Moncler 1952系列的新任掌舵Veronica Leoni和Sergio Zambon，再次合作的設計師則包括Simone Rocha、Craig Green等陣容，品牌主席兼CEO Remo Ruffini表示，MONCLER Genius代表了一種新的溝通方式與商業模式，它注重當下消費者的多樣性。

今年加入的新血Richard Quinn以「極致印花」，盡情表他鍾情的大膽用色、奔放花卉，以字母標語外套、印花緊身衣帶來極富個性的表現；MONCLER自家設計師Sandro Mandrino的Grenoble系列則是以「工藝解放」為命題，用群山萬壑作為靈感，將登山裝變得新潮亮麗，可穿上它享受冬日滑雪的樂趣。天才計劃致力於創造、創新，運用快閃店做為激發靈感的概念空間，「MONCLER Genius系列快閃店」開設於台北信義新光三越A9一樓，即日起至12月15日截止。

張軒睿穿MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列上...
張軒睿穿MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列上衣13,600元、羽絨背心41,700元、褲子22,000元、鞋子21,200元。記者徐兆玄／攝影
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「MONCLER Genius系列快閃店」亞洲首站設於台北信義新光三越A9一樓，...
「MONCLER Genius系列快閃店」亞洲首站設於台北信義新光三越A9一樓，即日起至12月15日截止。圖／MONCLER提供
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全新的MONCLER Genius系列Grenoble T恤，售價7,500元。...
全新的MONCLER Genius系列Grenoble T恤，售價7,500元。圖／MONCLER提供
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MONCLER Genius之中備受矚目的Richard Quinn羽絨外套。圖...
MONCLER Genius之中備受矚目的Richard Quinn羽絨外套。圖／MONCLER提供
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張軒睿穿MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列上...
張軒睿穿MONCLER Fragment Hiroshi Fujiwara系列上衣13,600元、羽絨背心41,700元、褲子22,000元、鞋子21,200元。記者徐兆玄／攝影
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「MONCLER Genius系列快閃店」銷售特別版T恤、多款限定商品。圖／MO...
「MONCLER Genius系列快閃店」銷售特別版T恤、多款限定商品。圖／MONCLER提供
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「MONCLER Genius系列快閃店」亞洲首站設於台北信義新光三越A9一樓。...
「MONCLER Genius系列快閃店」亞洲首站設於台北信義新光三越A9一樓。圖／MONCLER提供
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MONCLER Genius系列Craig Green T恤，售價7,500元。...
MONCLER Genius系列Craig Green T恤，售價7,500元。圖／MONCLER提供
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昆凌身穿MONCLER Grenoble連身褲10萬7,000元、雪靴18,20...
昆凌身穿MONCLER Grenoble連身褲10萬7,000元、雪靴18,200元。記者徐兆玄／攝影
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昆凌身穿MONCLER Grenoble連身褲10萬7,000元、雪靴18,20...
昆凌身穿MONCLER Grenoble連身褲10萬7,000元、雪靴18,200元。記者徐兆玄／攝影
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Palm Angels系列拼接外套，價格店洽。圖／MONCLER提供
Palm Angels系列拼接外套，價格店洽。圖／MONCLER提供
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