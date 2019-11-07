不只蘇志燮！旅展史上最大韓國館 吃韓食、打卡都好玩

2019-11-07 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



2019台北國際旅展將於11月8日在南港展覽館登場。今年韓國觀光公社特別於展內規劃「韓國文化觀光大展」，共計有66格攤位，成為全旅展最大的國家形象館，更有蘇志燮、金峻鉉、金珉京等藝人接力登場與粉絲見面，首次規劃的互動打卡區、遊輪區等內容，也預計將帶來不同的韓國旅遊資訊體驗。

本次特地率領約160人團隊來台的韓國觀光公社社長安榮培表示，今年台灣訪韓人數已於10月突破百萬人次，較去年提早一個多月。雙方往來人數也各較去年有10%以上的成長，今年互訪人數可以達到250萬人次。藉由台韓之間航班、航點的持續增加，也可望在2020年達到互訪人數300萬人次的目標。

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近年民眾出訪韓國，「遊輪」也成為新亮點。根據統計，今年搭乘遊輪赴韓人次已達2.4萬人次，為去年的3倍。今年也會透過合作MOU，持續經營遊輪旅程。安榮培也指出，台灣中小企業眾多，不論是大、小型團體，都可透過客製化服務，安排韓國獎勵旅遊行程。另外，安榮培也表示，韓國的高鐵、鐵路發展完善，旅客也可透過Pass套票串連，前往不同的城市旅遊。

即將登場的韓國文化觀光大展，供分為舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、遊輪區、銷售區等6大區域。除了有各地的旅遊資訊，還有旅行社、航空公司所提供各式優惠方案。現場也有汗蒸幕、海女等韓國元素的打卡元素。