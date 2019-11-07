ITF國際旅展13家五星飯店牛排餐券懶人包 最低千元有找
ITF台北國際旅展在11月8日登場，除了自助餐券外，喜歡吃牛排的民眾，也可以留意飯店牛排館優惠。今年飯店推出的牛排館餐券優惠，大多數落在45折到83折左右，價位最低不用千元就可以吃得到。若有想要搶便宜，可先做好功課直奔攤位下手。
1.晶華酒店
晶華酒店Just Grill信義牛排館首次推出套票，內含5張美國沙朗牛排8盎司單人優惠折扣券，以及1張平日午餐美國爐烤牛排套餐單人招待券，折扣高達62折，特價5,995元，每張1,199元。另有單人優惠折扣券，特價69折，同樣是每張1,199元。
2.台北喜來登飯店
台北喜來登飯店安東廳轉型為牛排館後，首次加入ITF旅展，推出海陸雙拼雙人券，每張含有碳烤岩龍蝦、乾式熟成台灣牛肋眼8盎司等，原價6,200元、特價65折3,999元、限量300組。
3.台北寒舍艾麗酒店
台北寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳推出海陸雙人饗宴套餐，每張2人份，原價3,960元、特價2,699元，限量3,400張。La Farfalla義式餐廳澳洲和牛牛頰平日單人午間套餐，每張1人份，原價1,430元、特價69折999元，限量1,800張。
4.台北萬豪酒店
台北萬豪酒店Garden Kitchen半自助式午餐加上6盎司牛排（限定周一到五），特價69折1,280元。另有8盎司晚間套餐，僅在周日到四提供，特價7折1,480元。
5.西華飯店
西華飯店TOSCANA義大利餐廳推出慕瑞玫爾獨立農莊頂級牛排12盎司套餐，特價75折2,700元。
6.誠品行旅
誠品行旅In Between之間餐廳推出稻香美國肋眼牛排單人套餐券，每張原價2,970元，特價57折1,700元。另有波士頓活龍蝦單人套餐券，原價3,300元，特價6折2,000元。
無國界餐廳The Chapter Cafe推出無國界饗樂單人套餐券，每張1,980元，特價5折990元，可任選海陸風味主餐，若一次購滿10張還可以享有旅展限定45折。
7.台北花園大酒店
台北花園大酒店旗下餐廳PRIME ONE牛排館美國Prime濕式熟成30天丁骨16盎司雙人套餐，最低下殺69折2,699元。
8.維多利亞酒店
維多利亞酒店N°168 PRIME牛排館推出美國頂級肋眼16盎司午間雙人套餐券，原價4,576元、特價83折3,800元起。另有美國精選6盎司老饕牛排晚間單人套餐券，特價3,476元、特價83折2,900元。
9.香格里拉台南遠東國際大飯店
香格里拉台南遠東國際大飯店推出THE MEZZ牛排龍蝦館- 豪華戰斧牛排龍蝦四人分享餐，原價7,376元、特價67折4,988元。
10.台北美福大飯店
台北美福大飯店推出GMT義大利餐廳平假日雙人肋眼套餐餐券，原價3,520元，特價每張2,380元，若團購5張，每張2,200元，周末午餐不適用。
11.台北圓山大飯店
台北圓山大飯店圓山牛排館推出牛排館海陸雙人套餐券，平日周一到五可用，每張2,399元。
12.華國牛排館
華國飯店牛排館推出雙人火焰帶骨肋眼牛排套餐餐券，可享受到美國頂級USDA雙人火焰帶骨肋眼牛排套餐，再送下午茶券，原價5,016元、特價53折2,680元。
13.君悅酒店
君悅酒店Ziga Zaga義大利餐廳推出義式全家饗肋4人餐券，除了可享用爐烤頂級美國沙朗牛排400公克佐田園鮮蔬外，還有義饗精選開胃集、龍蝦雞蛋銀絲麵佐番茄奶油醬汁等菜肴，特價3,990元，相當於52折。
留言