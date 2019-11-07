ITF旅展「贈品」他最殺！11萬總統套房開放抽獎
2019-11-07 19:28
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
全台最大旅展碰上1111光棍節，各大飯店、旅行社無不祭出1111當日限定優惠，其中，又以羅東村却國際溫泉酒店最殺，凡於實體旅展購買產品值11萬元總統套房；即起至1月13日也能同步在官網上線上訂購。
全台最大ITF台北國際旅展將於11/8至11/11於台北南港展覽館展開，羅東村却國際溫泉酒店推出一泊一食雙人住宿券，泡湯可同時賞無敵蘭陽美景，每券5,990元，買10再贈1，平均每券5,445元，可同時享受碳酸氫鈉及奈米牛奶浴雙湯池；一泊二食住宿券每券7,290元，同樣享有買10贈1優惠，平均每券6,627元，另贈明廚百匯自助早、晚餐2客，折扣約3折，2020年3~5月平日再享免費升等家庭客房，折扣高達28折起。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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