打開包裝有驚喜！肌膚之鑰「和服之夢」彩妝擄獲貴婦心

2019-11-07 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



日本頂級貴婦品牌Clé de Peau Beauté肌膚之鑰，每逢年底，都會推出節慶系列彩妝，2019年以「和服之夢」為主題，從紙盒包裝、印花到化妝品本身，處處都能看到日本和服的元素，肌膚之鑰就找上京都和服工匠合作，設計出專屬「和服之夢」的圖騰，而且每件商品的包裝一打開，就讓人驚呼「太美了」！

「和服之夢」節慶彩妝的每件商品，包裝上靈感來自疊紙，是專門收納和服的紙盒，打開來後，包裝內印有日本藝術家大竹采內創作的和服美人繪，外包裝上也有和服腰帶的花紋，難怪打開來都是驚喜。

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節慶彩妝全系列包括唇彩、蜜粉餅、眼彩與精華油。

三款唇彩各有特色，大紅色包裝的喀什米爾訂製唇膏，代表和服的正紅色，象徵女人的霸氣與自信，奢華艷光訂製唇膏則是溫柔的絲綢情挑色，特別限量推出的金色包裝「和服之夢霧光唇菁萃」被暱稱為小金管，是溫柔的天鵝絨粉色調，將在11月7日SOGO周年慶首賣，11月19日全台上市。