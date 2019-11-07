這隻雞超狂！全聯靠「它」兩天銷量破10萬隻
2019-11-07 19:26
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
立冬將近，氣溫如同溜滑梯般降溫，這時來點養身補品最對味。全聯明星商品「饗城鹿茸烏骨雞湯」、「雅方紅燒羊肉爐」再度出爐，其中「饗城鹿茸烏骨雞湯」曾創下2天銷售10.4萬隻紀錄，以美味雞湯擄獲消費者的心。
現代人工作繁忙，造就外食族比例逐年攀升，冷冷冬天想來頓美食進補，即時調理雞湯是個好選擇，全聯推出7款款冷藏調理雞湯，熱門款前3名為「饗城鹿茸烏骨雞湯」、「元進莊黑蒜烏骨雞」及「饗城金華干貝燉雞湯」。
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以高CP值著稱的「饗城鹿茸烏骨雞湯」，湯頭清甜香氣濃郁，搭配主廚精選烏骨雞久熬入味，在冷冷冬天享用堪稱人生一絕。好康再加碼，部分冷藏調理雞湯即日起至11月10日限期優惠，如「饗城鹿茸烏骨雞湯」特價268元、紫南宮聯名款「麻油丁酒雞」特價149元、「元進莊黑蒜烏骨雞」特價199元及「饗城金華干貝燉雞湯優惠價199元，小資族省荷包也能兼顧營養。
人氣品項「雅方紅燒羊肉爐」去年狂銷25萬包，成為補品界當紅炸子雞，加熱後的羊肉爐香氣四溢，肥瘦適中羊肉口感Q彈，輕啜一口湯頭，讓人打從心底溫暖起來，是款讓人上癮的美食。火鍋類也不遑多讓，同步販售小蒙牛「蒙古養生鍋火鍋湯底」、馬辣「宮廷花雕雞火鍋湯底」、太和殿「胡椒豬肚鍋火鍋湯底」等，想嘗鮮饕客不可錯過。
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