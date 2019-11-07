230元入住星級飯店！ITF線上旅展 不必出門更便宜
ITF 台北國際旅展明日開展，想搶年度最便宜，未必得親臨現場，各大旅行社祭出「比現場更便宜」的線上促銷，不必出門也能搶便宜。
年度觀光旅遊業最大盛事「2019台北國際旅展」將在11/8~11/11於台北南港展覽館登場，此時正是搶購跨年、寒假春節親子遊，以及2020年連假早鳥行程的最佳時機，加上恰逢雙11購物節檔期，優惠比往年更多。
●雄獅旅遊超強「1元加價購」
雄獅旅遊11月11日當天加碼推出超值行程1,111元起、超殺組合買1送1，以及超省1元加價購等好康線上活動；同步推出多條萬元有找的行程，包括穿韓服遊景福宮5日7,999元起、沖繩4日9,600元起等；另有旅展限定世界夢號3天2夜最低6,999元起，加碼升等至露臺房。
2019年即將進入最後倒數，雄獅也開賣跨年行程，像是香港專屬視野賞煙火盛會3日自由行13,699元起，美東時代廣場跨年8日52,900元起。另外，雄獅旅遊今年首度獨家包下主題遊艇，推出澳洲跨年煙火8日89,800元起。國內旅遊也有許多優惠行程，如太麻里迎曙光2,899元起、花蓮三仙台夜未眠2,499元起、合歡山迎曙光1,799元起等。
●易遊網破盤「日本賞楓2萬有找」
比拼ITF，易遊網打出更便宜的「線上旅展」，即日起至11月13日旅遊全商品皆祭出年末最狂特殺，還有百萬禮金、iPhone11、美國不限航點機票等多項好禮大方送。包括團體遊濟州團免5千、 日本賞楓2萬有找；自由行澳門3天破盤含稅4,599元起、沖繩4天含稅7,199元起、大阪5天含稅最低萬元有找、曼谷5天含稅13,000元起。
國內旅遊部分，台東桂田喜來登自由行2天2,999元起，比單買機票還要便宜；澎湖自由行3天1,990元起；此外，還有訂房獨家促銷+秋冬補助+折扣碼三重省，用230元就可以住五星飯店。
●KKday「熱門行程自由配5折起」
KKday線上優惠不僅有全站滿額最高折1200元、LINE PAY結帳最高回饋15%，更貼心精選世界各地熱門行程自由配，買A折B最低5折起。
針對全球熱門行程，KKday推出「黃綠自由配」組合，購買黃區商品就送綠區商品折扣券，最低可享5折優惠，以購買東京迪士尼電子門票一日券為例，即可選擇以半價優惠購買富士山一日遊經典行程，或選擇購買東京日光一日遊行程，到東照宮、日光溫泉享受悠閒深度遊。
●KLOOK抽世界機票「一人中獎兩人同行」
KLOOK線上早鳥優惠，包括玩賓果抽世界機票、買旅展門票送200元購物金。其中，即日起到11/17線上玩賓果、最高現領800元購物金，還能抽世界機票，一人中獎兩人同行。
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