雙11再出招！樂天市場「日本直送美妝」下殺5折起 2019-11-07 18:59
聯合報 記者
陳立儀
／即時報導
購物節戰火邁入高峰期，樂天市場看準旅日採買藥妝趨勢，宣布與日本樂天官方旗艦店跨境聯手，主打日系品牌美妝、生活消費用品、日本地區限定美妝等，即日起至11月13日日本樂天官方旗艦店全館下殺5折起，雙11當天還有11元 雙11 限時整點開搶。 面膜
根據樂天市場統計，去年雙11活動期間男、女性消費占比約為4：6，今年女性買家更激增2倍，美妝類商品業績已成長30%。今年樂天市場雙11活動期間狂撒3,000萬優惠券、夢幻單品1折起、人氣名店賺11%點數回饋、刷卡金回饋最高2,000元，再加碼日系美妝結帳現享77折，為雙11購物節做最後衝刺，期望業績成長超過5成。
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