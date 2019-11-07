願景／日本上勝町不怕老 從工作找價值更幸福
邁入老年，就只能在家孤獨終老，或在安養院度過餘生嗎？位於日本德島的上勝町，有群超高齡爺奶，透過賣花葉，每個人每月收入30萬日圓。他們拿梯子、攀樹、剪葉，還會善用電腦，處理訂單，一點也不服老。其中一對田村夫妻說，賣花葉的工作讓他們在社會中找到定位，現在的他們比以前更幸福。
幕後推手IRODORI株式會社創辦人橫石知二說，面對未來社會，高齡者要學習成為自立的人，持續讓思考成為生活習慣。無論是做葉子買賣，或當天災來臨時，反應也會更加靈敏，懂得自主採取行動，而非等待政府或其他部門救援。
銀享全球今天在國立台灣圖書館舉辦「覺醒—我的生活我作主」國際標竿高峰會。上午第一場主題「共生與共好」，邀請日本經典的地方創生案例，IRODORI株式會社創辦人橫石知二分享，翻轉極限村落（高齡化比率超過50%）上勝町、讓葉子變黃金的故事。
上勝町有1500多人，高齡人口超過一半。40年前，他因公務員身分，到上勝町農協擔任農事指導員，發現這個村落以男性為主導，女性並沒有發揮空間的舞台。
有一年冬天發生寒害，町內的重要農產業橘子全數枯萎。為了翻轉女性在村落的地位，同時照顧村民的收入，他想起有次在大阪的壽司店吃飯，發現鄰座有位女士，為眼前擺盤的楓葉的美，為之讚嘆。上勝町89%是森林，擁有很多漂亮的葉子，他想：「何不來做葉子買賣的生意？」
這個突發奇想，一開始村裡的人以為是詐騙，再加上傳統觀念裡，把地上撿來的葉子拿去販售是下等的工作，都不太願意參與，好在最後陸續有幾位高齡女性，曾做過粗重的農務工作，決定挺身加入。
橫石知二當時白天在農協上班，晚上勤跑各式餐廳，尋找銷售管道。他為此還開發一套電腦系統，並在系統內設定排名名單。在良性競爭下，為了「不輸人」，村裡的高齡者果真開始動起來。
其中一位高齡90歲的田村利一，他的太太（現年82歲）13年前因腦梗塞導致面癱，原本要送去安養機構照顧。他們在參與葉子買賣事業後，找到了自立生活的可能。橫石知二說，工作的成就，能讓人感到自身價值的存在，「因此面對高齡問題絕對不能輕言放棄，而是要想怎麼做，為這群人創造舞台。」
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