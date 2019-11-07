全國電子線上購物登場！網購、門市齊拚「雙11破盤價」

2019-11-07 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



在地經營3C通路超過40年、擁有320家門市的全國電子，在雙11前夕宣布正式揮軍電商，結合門市專業服務及安裝團隊資源，打造最有溫度的線上購物服務。11月8日至11月12日全國電子線上購物與全台門市同步展開「破盤11.11」活動，推出多款限定瘋搶3C家電商品優惠價。

全國電子總經理林政勳表示，在新零售時代，消費者從比價到購買的足跡遍布線上線下，全國電子將有口皆碑的門市人員服務與專業安裝延伸至網購，成為大家電銷售的強力後盾，提供專業、安心的購物體驗，自7月底展開試營運之後，首月業績就破千萬元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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全國電子線上購物擁有線下超過1千多位的3C達人提供專業服務，在線上購買家電之後，門市人員會親自連繫購買人確認商品尺寸、安裝運送細節及溫馨提醒，並由實體安裝團隊完成安裝服務；全國電子也特別拍攝一支長達6分鐘的形象微電影「偷改的志願單」，從父子之間的愛與矛盾切入，兒子藉由最有溫度的全國電子線上購物，傳遞對爸爸說不出口的情感。

11月8日至11月12日全國電子「破盤11.11」活動線上購物、門市齊推全館指定家電9折、指定電腦與螢幕現折2,222元。活動期間全國電子線上購物限定推薦日立407L五門變頻日製冰箱市價46,900元、8折特價39,900元，限量300台；伊萊克斯PUREi9掃地機器人市價32,900元、61折特價19,900元，限量500台，加贈伊萊克斯手持吸塵器；TOSHIBA 17公斤鍍膜奈米泡泡變頻洗衣機市價32,900元、特價27,900元，可享現折1,111元，再送全國電子獨家好禮，限量300台。

全國電子門市可享全館購物滿額加1元多1件精選商品（部分商品除外），破盤價推薦商品包括SAMSUNG 55型QLED量子電視市價44,900元、78折特價34,900元，限量100台；dyson涼暖空氣清淨扇HP00市價23,900元、59折特價13,888元，限量500台。