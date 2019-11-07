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全國電子線上購物登場！網購、門市齊拚「雙11破盤價」

2019-11-07 18:01聯合報 記者陳立儀／即時報導

在地經營3C通路超過40年、擁有320家門市的全國電子，在雙11前夕宣布正式揮軍電商，結合門市專業服務及安裝團隊資源，打造最有溫度的線上購物服務。11月8日至11月12日全國電子線上購物與全台門市同步展開「破盤11.11」活動，推出多款限定瘋搶3C家電商品優惠價。

全國電子總經理林政勳表示，在新零售時代，消費者從比價到購買的足跡遍布線上線下，全國電子將有口皆碑的門市人員服務與專業安裝延伸至網購，成為大家電銷售的強力後盾，提供專業、安心的購物體驗，自7月底展開試營運之後，首月業績就破千萬元。

全國電子線上購物擁有線下超過1千多位的3C達人提供專業服務，在線上購買家電之後，門市人員會親自連繫購買人確認商品尺寸、安裝運送細節及溫馨提醒，並由實體安裝團隊完成安裝服務；全國電子也特別拍攝一支長達6分鐘的形象微電影「偷改的志願單」，從父子之間的愛與矛盾切入，兒子藉由最有溫度的全國電子線上購物，傳遞對爸爸說不出口的情感。

11月8日至11月12日全國電子「破盤11.11」活動線上購物、門市齊推全館指定家電9折、指定電腦與螢幕現折2,222元。活動期間全國電子線上購物限定推薦日立407L五門變頻日製冰箱市價46,900元、8折特價39,900元，限量300台；伊萊克斯PUREi9掃地機器人市價32,900元、61折特價19,900元，限量500台，加贈伊萊克斯手持吸塵器；TOSHIBA 17公斤鍍膜奈米泡泡變頻洗衣機市價32,900元、特價27,900元，可享現折1,111元，再送全國電子獨家好禮，限量300台。

全國電子門市可享全館購物滿額加1元多1件精選商品（部分商品除外），破盤價推薦商品包括SAMSUNG 55型QLED量子電視市價44,900元、78折特價34,900元，限量100台；dyson涼暖空氣清淨扇HP00市價23,900元、59折特價13,888元，限量500台。

除了啟動線上購物之外，全國電子近年來更積極強化實體服務，將既有的傳統門市改裝成為二代店，包括招牌、店裝、貨架全面優化，提供舒適便利的購物環境，目前全台已有50家完成改裝；主打新潮、情境式體驗的全新通路品牌Digital City目前全台已有11家，年底前預計再增兩家，挑戰明年年底完成拓展20家門市。

全國電子11月8日至11月12日線上購物、門市同步展開「破盤11.11」活動。記...
全國電子11月8日至11月12日線上購物、門市同步展開「破盤11.11」活動。記者林澔一／攝影
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全國電子總經理林政勳（圖中）宣布全國電子線上購物服務開跑及「破盤11.11」多項...
全國電子總經理林政勳（圖中）宣布全國電子線上購物服務開跑及「破盤11.11」多項優惠。記者林澔一／攝影
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全國電子「破盤11.11」活動推出多項限定瘋搶3C家電優惠價。記者林澔一／攝影
全國電子「破盤11.11」活動推出多項限定瘋搶3C家電優惠價。記者林澔一／攝影
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全國電子11月8日至11月12日線上購物、門市同步展開「破盤11.11」活動。記...
全國電子11月8日至11月12日線上購物、門市同步展開「破盤11.11」活動。記者林澔一／攝影
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全國電子「破盤11.11」活動推出多項限定瘋搶3C家電優惠價。記者林澔一／攝影
全國電子「破盤11.11」活動推出多項限定瘋搶3C家電優惠價。記者林澔一／攝影
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