逛寶格麗珠寶展 林依晨靠一招讓「素顏」也美麗

2019-11-07 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 /即時報導



寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」於整裝重開幕的台北101 Peter Marino全新概念店登場,把品牌與傳奇女星們所共同寫下的美麗時刻重現,讓大家能近距離鑑賞這些經典珍稀珠寶作品。開展活動特別邀請女星林依晨擔任嘉賓,配戴Heritage典藏系列珠寶展現優雅的女神風範。

「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」主要展出多位女星在電影中或是公開活動配戴的Heritage典藏系列珠寶,像是曾有「世界最美麗女人」封號的珍娜勞洛布麗吉達(Gina Lollobrigida)在《女人局》(Woman of Straw)中配戴的項鍊與頭飾、蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren)在《雲裳風暴》(Prêt à porter) 配戴的黃金與紅寶石項鍊與耳環、珊卓布拉克(Sandra Bullock)入鏡美版《Vogue》展示的祖母綠與紅寶石黃k金項鍊等等。

在本次的展品中,林依晨透露自己最喜歡伊莉莎白泰勒曾收藏的Heritage典藏系列拜占庭金幣長鍊,以及她與李察波頓合送給《埃及豔后》導演Joseph L. Mankiewicz作為結婚禮物的Monete古幣菸盒,另外像是奧黛麗赫本曾配戴的Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環也是她印象很深刻的品項。談到電影,林依晨很喜歡觀察老電影中人與人之間的溝通,「看看在那種沒有手機的年代的人是怎麼談戀愛的,滿欣賞那種等待、延遲的美感。」

月底剛過完生日的她,透露自己的生日願望是「希望世界少點戰爭、少點污染物」,瞬間上演環球小姐選美問答橋段。被問到做人計畫、目前有沒有好消息?她則大喊「我今天都束成二十吋腰了耶!」近日傳出林志玲即將在台南舉辦婚禮,林依晨也表示有收到邀請,但因為當天有別的行程而無法出席。面對記者們想探聽關於婚禮細節,她也很有義氣守口如瓶表示希望讓對方能保有隱私。至於要送上什麼結婚禮物?「因為志玲很貼心所以特別難送,我還在想。」而平常是怎麼保養能讓自己連素顏都美?她則說:「保持簡單的生活,我不太沉迷社交軟體。」