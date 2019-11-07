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逛寶格麗珠寶展 林依晨靠一招讓「素顏」也美麗

2019-11-07 17:54聯合報 記者吳曉涵／即時報導

寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」於整裝重開幕的台北101 Peter Marino全新概念店登場，把品牌與傳奇女星們所共同寫下的美麗時刻重現，讓大家能近距離鑑賞這些經典珍稀珠寶作品。開展活動特別邀請女星林依晨擔任嘉賓，配戴Heritage典藏系列珠寶展現優雅的女神風範。

「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」主要展出多位女星在電影中或是公開活動配戴的Heritage典藏系列珠寶，像是曾有「世界最美麗女人」封號的珍娜勞洛布麗吉達（Gina Lollobrigida）在《女人局》（Woman of Straw）中配戴的項鍊與頭飾、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）在《雲裳風暴》(Prêt à porter) 配戴的黃金與紅寶石項鍊與耳環、珊卓布拉克（Sandra Bullock）入鏡美版《Vogue》展示的祖母綠與紅寶石黃k金項鍊等等。

在本次的展品中，林依晨透露自己最喜歡伊莉莎白泰勒曾收藏的Heritage典藏系列拜占庭金幣長鍊，以及她與李察波頓合送給《埃及豔后》導演Joseph L. Mankiewicz作為結婚禮物的Monete古幣菸盒，另外像是奧黛麗赫本曾配戴的Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環也是她印象很深刻的品項。談到電影，林依晨很喜歡觀察老電影中人與人之間的溝通，「看看在那種沒有手機的年代的人是怎麼談戀愛的，滿欣賞那種等待、延遲的美感。」

月底剛過完生日的她，透露自己的生日願望是「希望世界少點戰爭、少點污染物」，瞬間上演環球小姐選美問答橋段。被問到做人計畫、目前有沒有好消息？她則大喊「我今天都束成二十吋腰了耶！」近日傳出林志玲即將在台南舉辦婚禮，林依晨也表示有收到邀請，但因為當天有別的行程而無法出席。面對記者們想探聽關於婚禮細節，她也很有義氣守口如瓶表示希望讓對方能保有隱私。至於要送上什麼結婚禮物？「因為志玲很貼心所以特別難送，我還在想。」而平常是怎麼保養能讓自己連素顏都美？她則說：「保持簡單的生活，我不太沉迷社交軟體。」

寶格麗台北101 Peter Marino全新概念店整裝重開幕，延續品牌地中海血統和羅馬傳統，將羅馬康多堤大道 (Via dei Condotti) 的總店建築風格特色帶來台灣，三面長弧形外牆、大型大理石地磚、紅色斑岩八芒星地板鑲嵌圖騰等等，打造出一個呈現義大利陽光和古典建築特色的空間，而「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」，則是自11月7日至 11月21日展出，共27件作品，並特別以多位女星的照片裝飾展區佈景，呈現黃金年代的巨星氣場。

林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」...
林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」，配戴Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊、耳環。記者吳曉涵／攝影
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珍娜勞洛布麗吉達於1964年電影《女人局Woman of straw》中配戴He...
珍娜勞洛布麗吉達於1964年電影《女人局Woman of straw》中配戴Heritage典藏系列鉑金鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
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Heritage典藏系列Monete古幣菸盒，是伊莉莎白泰勒和理察波頓訂作送給埃...
Heritage典藏系列Monete古幣菸盒，是伊莉莎白泰勒和理察波頓訂作送給埃及豔后導演Joseph L. Mankiewicz的結婚賀禮， 創作於西元1962年。圖／寶格麗提供
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全新寶格麗Peter Marino 概念店座落台北101，入口大理石地板鑲嵌紅色...
全新寶格麗Peter Marino 概念店座落台北101，入口大理石地板鑲嵌紅色斑岩八芒星。圖／寶格麗提供
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Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環，曾為奧黛麗赫本收藏之一，現為私人收藏，創作...
Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環，曾為奧黛麗赫本收藏之一，現為私人收藏，創作時間約西元1957年。圖／寶格麗提供
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寶格麗整裝重開幕的台北101 Peter Marino全新概念店，中央展區迎來橢...
寶格麗整裝重開幕的台北101 Peter Marino全新概念店，中央展區迎來橢圓展示櫃，與天花板上的Pavone水晶燈輝映牆上普普藝術大師Andy Warhol 畫作，彷若置身寶格麗藝廊。圖／寶格麗提供
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林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」...
林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」，配戴Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊、耳環。記者吳曉涵／攝影
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Heritage典藏系列祖母綠與紅寶石黃K金長鍊，創作時間約為1970年。圖／寶...
Heritage典藏系列祖母綠與紅寶石黃K金長鍊，創作時間約為1970年。圖／寶格麗提供
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第34屆奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭配戴Heritage典藏系列黃K金紅寶石項鍊。圖／寶...
第34屆奧斯卡影后蘇菲亞羅蘭配戴Heritage典藏系列黃K金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
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奧黛麗赫本配戴BVLGARI Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環。圖／寶格麗提...
奧黛麗赫本配戴BVLGARI Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環。圖／寶格麗提供
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林依晨配戴的Heritage典藏系列黃K金彩寶耳環，創作時間約西元1992年。圖...
林依晨配戴的Heritage典藏系列黃K金彩寶耳環，創作時間約西元1992年。圖／寶格麗提供
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珊卓布拉克配戴BVLGARI Heritage典藏系列祖母綠與紅寶石黃K金長鍊。...
珊卓布拉克配戴BVLGARI Heritage典藏系列祖母綠與紅寶石黃K金長鍊。圖／寶格麗提供
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品牌代言人舒淇配戴Heritage典藏系列鑽石與紅寶石項鍊，亮相2019上海國際...
品牌代言人舒淇配戴Heritage典藏系列鑽石與紅寶石項鍊，亮相2019上海國際電影節紅毯。圖／寶格麗提供
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Heritage典藏系列Serpenti黃K金彩色琺瑯項鍊，創作時間約1969年...
Heritage典藏系列Serpenti黃K金彩色琺瑯項鍊，創作時間約1969年。圖／寶格麗提供
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伊莉莎白泰勒配戴BVLGARI Heritage典藏系列拜占庭古幣與鑽石長鍊與其...
伊莉莎白泰勒配戴BVLGARI Heritage典藏系列拜占庭古幣與鑽石長鍊與其當時的丈夫，美國參議員John Warner合影。攝於1975年。圖／寶格麗提供
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林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」...
林依晨出席寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」，配戴Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊、耳環。記者吳曉涵／攝影
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林依晨配戴的Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊，創作時間約西元1992年。圖...
林依晨配戴的Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊，創作時間約西元1992年。圖／寶格麗提供
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