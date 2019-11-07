逛寶格麗珠寶展 林依晨靠一招讓「素顏」也美麗

寶格麗「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」於整裝重開幕的台北101 Peter Marino全新概念店登場，把品牌與傳奇女星們所共同寫下的美麗時刻重現，讓大家能近距離鑑賞這些經典珍稀珠寶作品。開展活動特別邀請女星林依晨擔任嘉賓，配戴Heritage典藏系列珠寶展現優雅的女神風範。
「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」主要展出多位女星在電影中或是公開活動配戴的Heritage典藏系列珠寶，像是曾有「世界最美麗女人」封號的珍娜勞洛布麗吉達（Gina Lollobrigida）在《女人局》（Woman of Straw）中配戴的項鍊與頭飾、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）在《雲裳風暴》(Prêt à porter) 配戴的黃金與紅寶石項鍊與耳環、珊卓布拉克（Sandra Bullock）入鏡美版《Vogue》展示的祖母綠與紅寶石黃k金項鍊等等。
在本次的展品中，林依晨透露自己最喜歡伊莉莎白泰勒曾收藏的Heritage典藏系列拜占庭金幣長鍊，以及她與李察波頓合送給《埃及豔后》導演Joseph L. Mankiewicz作為結婚禮物的Monete古幣菸盒，另外像是奧黛麗赫本曾配戴的Heritage典藏系列珍珠鑽石耳環也是她印象很深刻的品項。談到電影，林依晨很喜歡觀察老電影中人與人之間的溝通，「看看在那種沒有手機的年代的人是怎麼談戀愛的，滿欣賞那種等待、延遲的美感。」
寶格麗台北101 Peter Marino全新概念店整裝重開幕，延續品牌地中海血統和羅馬傳統，將羅馬康多堤大道 (Via dei Condotti) 的總店建築風格特色帶來台灣，三面長弧形外牆、大型大理石地磚、紅色斑岩八芒星地板鑲嵌圖騰等等，打造出一個呈現義大利陽光和古典建築特色的空間，而「Cinecittà and Beyond 電影藝術古董珠寶展」，則是自11月7日至 11月21日展出，共27件作品，並特別以多位女星的照片裝飾展區佈景，呈現黃金年代的巨星氣場。
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