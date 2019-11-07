台鐵超美通勤新車年底亮相！莒光、復興後年汰換
百年台鐵目前有2354輛客車，卻有高達589輛車齡超過30年。台鐵近年耗資千億採購1282輛車，其中520輛新型通勤列車「900型」第一批2列20輛已敲定將於明年6月26交車，新車請來法國高速列車TGV團隊以「機器人」概念設計，藍色塗裝、鏡面駕駛艙，新車塗裝預計將於12月13日亮相，台鐵也預計從2021年起陸續汰換518輛老舊莒光號、復興號。
台鐵局從2018年起耗資千億陸續採購間客車520輛、城際客車600輛、支線客車60輛及電力機車102輛，預計2020年底前陸續交車，2024年全數交車完成投入營運。
新車交車後，舊車淘汰及運用時程，目前正委託顧問公司整體評估交車期程及汰舊計畫，預計明年6月前報告出爐，顧問公司將規畫各站場長度、股道數等，以最佳化配置將車輛配置淘汰整體納入後續研究，也將有部分列車將保存進入博物館。
根據台鐵規畫，520輛通勤客車首批2列共20輛車，原訂明年9月交車，由於目前廠商進度超前，可提早於6月26交車，第二批10組100輛9月交貨，第三批12組120輛2022年7月交貨，第四批14組140輛2023年2月交貨，第五批14組140輛2023年7月交貨。
據了解，新通勤區間車由韓國廠商找來「法國高速列車（Train à Grande Vitesse）」TGV設計，是由阿爾斯通公司與法國國家鐵路公司設計建造、並由後者負責運營的高速鐵路系統，將是超美藍色塗裝、鏡面駕駛艙，預計設計會以機器人為概念，新車將於12月13日發表。
600輛城際客車方面，第一批2組24輛將於2021年1月交貨，第二批12組144輛同年11月交車，將優先指定使用於花東線；第三批12組144輛於2023年4月交貨，第四批12組144輛2023年12月交貨，第五批12組144輛2024年交貨。
台鐵局長張政源上任後就曾規畫要將台鐵20多種列車簡化為只剩通勤列車、城際列車等車種，簡化司機員工作及檢修列車難易度。據台鐵規畫，莒光號、復興後走入歷史後，台鐵未來將只剩三種列車，包含城際列車、通勤電聯車、觀光列車（郵輪式列車、藍皮列車、鑽石級列車、蒸汽列車），車種將更簡化。
此外，台鐵優化EMU500型電聯車。EMU500型電聯車於1994年購入，由韓國大宇公司承製，現存342輛，因內裝老舊並為提升服務品質，台鐵耗資2.188億進行車廂設施更新，包含座椅、地板布、地板更新，增設遮陽簾、LED燈管、行李架及大型行李架置放區，同時換裝多功能友善廁所。台鐵配合520輛電聯車交車，2023年將安排EMU400至600型報廢停用。
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