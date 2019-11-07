蝦皮11.11最強購物節 雙11當天iPhone 11只要11元

2019-11-07 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



迎戰雙11，蝦皮購物今年推出「11.11最強購物節」，延長戰線從10月24日起即開跑，祭出「天天全站0元免運」、「限時特賣指定超商取貨0元免運」等優惠，更透過多款互動遊戲大灑總價值破億的1,000萬組購物金。首週訂單已較去年同期成長三成，期間除了每日推出直播、互動娛樂內容讓消費者持續在站上逛不停，11月10日還邀請十多位知名藝人、人氣KOL，舉辦電商史上最長的13小時直播馬拉松，灑出百萬折扣碼；雙11當天，更將邀請全能天后楊丞琳現身蝦皮直播與蝦小編一同完成神秘任務，掀起購物節最高潮！

看準行動裝置對消費習慣帶來的影響，蝦皮購物發現，過去一年有8成以上的消費者觀看過購物直播，透過各類互動遊戲，更可帶動站上流量。雙11期間，除了限時推出「幸運黃金蛋」、「蝦蝦飛刀」、「蝦拼接接樂」、「蝦搖一波」等遊戲大送折價券、蝦幣之外，再推出「蝦皮動態」提升社群互動，讓買賣雙方透過站內貼文牆更直覺地交流、提升訂單轉換率，進而讓蝦皮購物成為結合「直播x娛樂x遊戲x購物」的新型態娛樂電商。

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除了透過各種互動活動大送購物金、免運券，今年雙11蝦皮購物也推出整點秒爆品重本不手軟，將祭出多支今年最新iPhone 11 Pro Max，只要11元，於雙11當日7個時段開放搶購。此外，蝦皮購物觀察發現每逢重大檔期正式日當天，消費力最強勁時段為午夜0～1時區間，為搶攻午夜剁手族商機，特別推出午夜快閃半價，YAMAHA五代新勁戰ABS紀念版原價93,500元，午夜快閃半價只要46,750元；另外，Beats Solo 3 Wireless耳罩式藍牙耳機、雅詩蘭黛特潤超導修護露、LV包等多款超強夯品，都只要超殺半價就能入手。