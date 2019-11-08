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1111 VIP封館超好逛！質感設計品牌2折起

2019-11-08 09:04聯合新聞網 有.設計 uDesign

Allocacoc Aubergine 充氣旅行茄子枕。圖/文 有.設計uDes...
Allocacoc Aubergine 充氣旅行茄子枕。圖/文 有.設計uDesign提供
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秋季購物潮自百貨周年慶一路延燒到1111單身購物節，不僅實體通路祭出眾多優惠活動，各大網路電商平台也紛紛推出超殺折扣，以價格優勢及網購便利性爭奪廣大消費市場。

而在許多大型綜合電商平台之中，以販售文創設計產品為特色的質感電商平台「有.設計uDesign」，這次也在11/11至11/13期間推出VIP封館活動，眾多設計產品最低2折起，以前所未有的優惠價格回饋給所有消費者。

即日起至11/13於有.設計uDesign Facebook粉絲專頁私訊小編「1111」，即可獲得通關密語及專屬連結，透過連結前往活動專區，並於結帳時輸入通關密語就可以特別優惠的價格入手設計產品。如同品牌VIP之夜的封館消費體驗，為消費者帶來更多神秘驚喜。

ADAM亞果元素OMNIA F1極速充電快充組。圖/文 有.設計uDesign提...
ADAM亞果元素OMNIA F1極速充電快充組。圖/文 有.設計uDesign提供
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值得一提的是，結合美感外型設計與創新科技的智能穿戴設備品牌ADAM亞果元素，以及社群上討論度很高的BLACKLEAF按摩槍，皆於活動期間獨家釋出從未見過的最低價格；而廣受好評的荷蘭寢具品牌SNURK童趣被套組、Allocacoc充氣旅行茄子枕也出現五折的超低折扣，可說是消費者購入的最佳時機。

圖/文 有.設計uDesign提供
圖/文 有.設計uDesign提供
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11月過後正式進入年末，買氣持續升溫，預計在聖誕節前夕又會掀起一陣消費熱潮。有.設計uDesign也預告在11月下旬起將於官網推出相關活動，同時搭配LINE Pay服務正式上線，提供消費者更多支付選擇。

電商品牌雙11

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