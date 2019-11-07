遊日韓太划算！ 2019ITF國際旅展必搶行程推薦

2019-11-07 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



2019台北國際旅展將在11/8至11/11於台北南港展覽館登場，正逢跨年、寒假春節親子遊，早鳥搶購連假行程的最佳時機，各大旅遊業者紛紛祭出超優惠行程，今年雄獅旅遊推出萬元有找的超值行程，沖繩4日9,600元起、穿韓服遊景福宮5日也只要7,999元起；東南旅遊則因應自由行的比例越來越高，讓遊客根據景點路線作住宿調配、提供多間飯店的選擇，旅展現場指定商品加贈飯店接送等等。另外，易遊網線上旅展即日起至11/13也盛大開跑，祭出年末最狂特殺，包含濟州團體免5千、日本賞楓2萬有找。

為搶攻寒假與春節旅遊商機，尤其今年春節還能請2天休11天，雄獅旅遊特別規劃優惠行程，讓準備規劃親子同遊的家長能夠省錢又玩得開心。超省行程包括穿韓服遊景福宮5日現省3千，旅展價7,999元起；沖繩4日自由行現省2千，旅展價9,600元起。市場獨家行程則有日本東北米澤雪燈籠祭5日旅展價46,900元；春節日本九州柳川4日現省5千，旅展價38,888元起；京都琉璃溪溫泉燈節5日現省1千，旅展價26,900元起；首爾滑雪5日現省3千，旅展價9,888元起；釜山絕美5日現省3千，旅展價8,888元起。

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