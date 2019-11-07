遊日韓太划算！ 2019ITF國際旅展必搶行程推薦
2019台北國際旅展將在11/8至11/11於台北南港展覽館登場，正逢跨年、寒假春節親子遊，早鳥搶購連假行程的最佳時機，各大旅遊業者紛紛祭出超優惠行程，今年雄獅旅遊推出萬元有找的超值行程，沖繩4日9,600元起、穿韓服遊景福宮5日也只要7,999元起；東南旅遊則因應自由行的比例越來越高，讓遊客根據景點路線作住宿調配、提供多間飯店的選擇，旅展現場指定商品加贈飯店接送等等。另外，易遊網線上旅展即日起至11/13也盛大開跑，祭出年末最狂特殺，包含濟州團體免5千、日本賞楓2萬有找。
為搶攻寒假與春節旅遊商機，尤其今年春節還能請2天休11天，雄獅旅遊特別規劃優惠行程，讓準備規劃親子同遊的家長能夠省錢又玩得開心。超省行程包括穿韓服遊景福宮5日現省3千，旅展價7,999元起；沖繩4日自由行現省2千，旅展價9,600元起。市場獨家行程則有日本東北米澤雪燈籠祭5日旅展價46,900元；春節日本九州柳川4日現省5千，旅展價38,888元起；京都琉璃溪溫泉燈節5日現省1千，旅展價26,900元起；首爾滑雪5日現省3千，旅展價9,888元起；釜山絕美5日現省3千，旅展價8,888元起。
國人熱愛出國旅遊，尤其鄰近的日本、韓國最受歡迎，日本旅遊更是多年來高討論度的國家之一，東南旅遊整理出近期詢問度最高的「合掌村點燈祭典」、「北海道破冰船」、「青森津輕暖爐列車」三個景點，每人最高省 4,000來吸客。喜歡到韓國自由行的遊客，還可搭配韓國行程只要8,388元起，11-3 月「瘋釜山」釜山精選酒店自由行4日，現場每人再折扣500 元；首爾精選酒店自由行4日則加贈仁川機場直達首爾站、AREX 機場快線單程車票也只要8,999元起。
跟團出國怕貴？易遊網線上旅展則推出「濟州摩托車秀+韓服體驗4天」含稅不到5千元起就能輕鬆出發；「楓紅立山黑部+童話合掌村+兼六園5天」最低含稅免2萬，可以趕上最後追楓潮；每年冬季赴日賞雪的熱門奇幻雪景「藏王樹冰」搭配銀山溫泉、狐狸村4天，也只要含稅23,900元起，挑戰市場最低價，不到2萬5就能欣賞世界稀有奇景。喜歡自由行的小資旅客，「沖繩自由行4天」祭出保留房特別優惠，含稅只要7,199元起；「大阪自由行5天」含稅最低萬元有找外，再贈阪急一日券，兩人同行加11元送WIFI，讓遊客省很大。
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