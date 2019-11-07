跨年請二休五攻略！「獨包雪梨塔」看煙火最鮮奇體驗
2019-11-07 16:30
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
迎接2020年，元旦適逢周三，只要請2天就可以衝一趟5天的短程旅遊，想要消年假只要請4天就可以休9天，旅遊業者祭出系列跨年攻略，熱門路線包括日韓、東南亞避冬行程，或是體驗紐約時尚、全球最盛大的中東煙火秀，也有獨家體驗九州豪斯登堡煙火大會指定席，以及獨包雪梨塔、用360度VIP環繞視角欣賞雪梨塔煙火派對。
距離跨年倒數2個月，雄獅旅遊觀察，相較去年跨年請3休9，今年跨年僅有請2休5，多數人會捨遠取近，以鄰近台灣的短天數國家日韓、東南亞等地最為熱門。其中，日本以「樂園」行程最受喜愛，包括東京迪士尼樂園、富士急樂園、大阪環球影城，都是日本跨年排行榜不敗的常青商品；若不想人擠人排隊玩遊樂設施，到雪國享受白色世界也是另一種選擇，包括每年冬天點燈的札幌白色燈樹節，或同樣以彩燈迷幻整個城市的還有九州豪斯登堡，今年雄獅獨家安排煙火大會指定席，讓遊客輕鬆欣賞西日本最大花火盛事。
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此外，東南亞國家因鄰近台灣、且團費親和，近來也成為跨年的熱門地點。熱選項目包括馬來西亞最頂級的大紅花海上VILLA渡假村，或可考慮征服東南亞第一高峰的沙巴神山；預算高一點，雄獅獨包雪梨塔，可以360度環景近距離欣賞雪梨塔，以及煙火派對遊艇。
看準CNN評選十大跨年煙火秀之一的布拉格煙火秀盛宴，今年也有業者安排入住布拉格煙火施放地點正對面的五星飯店，除了趕上耶誕市集末班車，也不用排隊人擠人、塞車險錯過倒數；業者遊也觀察到「追極光」是不少旅人的夢想清單，今年也有共計14小時追極光之旅。
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