｢芋頭」大勝馬鈴薯? 網友神解析：這樣吃火鍋才對味

2019-11-07 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



台灣以愛吃火鍋聞名全球，無論炎夏或寒冬，大街小巷火鍋店人潮絡繹不絕，但你有發現配菜常見｢芋頭」而非「馬鈴薯」嗎?日前有網友在PTT發文求解，表示自己很喜歡吃火鍋，但每次在店內用餐菜盤都只提供芋頭，令他十分困惑?

原Po表示，作風洋派的自己偏愛馬鈴薯，目前市面上涮涮鍋或小火鍋僅提供芋頭，高級一點甚至有南瓜，唯獨不見馬鈴薯蹤影，可是明明有很多馬鈴薯愛好者，再者製成薯條也很受歡迎阿!對此網友神回復突破盲點，｢因為芋頭是用來煮湯的!」

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話題一出，吸引不少網友評論，直指｢芋頭不是拿來吃的 是拿來溶解在湯頭裡」、｢火鍋加芋頭最後都會變芋頭西米露」、｢因為火鍋店很不健康」、｢芋頭煮到化掉超香 吃的話真的難吃」、｢南瓜難吃 我又不是灰姑娘」;但也有網友對於火鍋店沒提供馬鈴薯說到，｢只是你沒遇過而已」、｢在台灣沒吃過 但中國人很喜歡加」、｢馬鈴薯加了等於沒加」、｢放著沒賣出去 久了發芽怎麼辦」，討論度十足。

火鍋店常以｢芋頭」作為配菜，網友神解析突破盲點。記者徐力剛/攝影 分享 facebook