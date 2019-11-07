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外送平台瘋跨界！夜市小吃、生活用品一指輕鬆搞定

2019-11-07 16:12聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

近年台灣外送市場風聲水起，2大外送平台foodpanda 、Uber Eats看好商機，以多元化服務緊緊抓牢消費者的心。近期foodpanda進軍生鮮雜貨外送市場，打造全新「熊貓商城」功能，而Uber Eats也不落人後，攜手寧夏夜市觀光協會合作，完美展現科技便利生活初衷。

據經濟部統計處資料，截至今年9月，全台餐飲營業額連續9個月呈正向成長，對餐飲業而言，新型態外送服務不僅可縮短與民眾間距離，更對促進消費力有著顯著效益。foodpanda「熊貓商城」即日起上線，首波試營運駐站店家超過 150間，適用全台12縣市（台中市、台北市、台南市、宜蘭縣、屏東縣、桃園市、高雄市、基隆市、新北市、新竹市、新竹縣、嘉義市），範圍涵蓋生活日用品、生鮮、藥妝及寵物用品等，如連鎖美妝品牌「日藥本舖」、「小三美日」、肉品專賣店「法蘭克肉舖子」、有機健康食品店「棉花田」、「宜家寵物生活館」、「旺城寵物」等。

家庭主婦們引頸期盼的連鎖量販「家樂福」也傳出好消息，11月11日起加入foodpanda行列，率先於家樂福台北東興店測試。首波提供超過300種品項外送服務，4大類品項為，「雜貨類」有飲料、咖啡、零食餅乾巧克力、奶粉、燕麥、麵條、泡麵、米、麵筋、醬菜、罐頭、油類、鹽、味精、奶類、豆.米漿、奶油、雞蛋、豆腐、火鍋料、冷凍、冷藏及微波食品等；「生鮮類」如蔬菜、水果、海鮮、肉類（牛/羊/豬/雞）等；「熟食類」像是烤雞、烤海鮮、炒類、炸物、滷類等；「生活用品類」如個人衛生用品、清潔用品（牙刷、牙膏、洗髮精、沐浴乳）等，甚至連女性驗孕棒也能外送，真的是太方便了！

好康再加碼，即日起至11月底，凡於foodpanda「熊貓商城」訂購生鮮雜貨，全品項免服務費。限時優惠同步開跑，11月11日~30日，下單購物即享 3 次88折生鮮雜貨外送優惠。

傳統夜市文化是台灣美食精髓，Uber Eats找來寧夏夜市合作，11月中開放訂購近20家夜市餐廳，例如FUN SUN G 雞排、鴻記蔥餅捲、童年木瓜牛奶、寧夏魷魚王與葉記青草茶等，未來也將持續新增合作店家，請大家再耐心等候。考量現代人對食安的重視，寧夏夜市攤商同步提供食材登錄QR Code，食材產地資訊一覽無遺，讓消費者吃得安全又安心。

家樂福聯手foodpanda合作，創量販業界首例。圖/家樂福提供
家樂福聯手foodpanda合作，創量販業界首例。圖/家樂福提供
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想吃寧夏夜市美食，只要在Uber Eats下單立刻外送到府。圖/Uber Eat...
想吃寧夏夜市美食，只要在Uber Eats下單立刻外送到府。圖/Uber Eats提供
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