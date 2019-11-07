PONY大神也囤貨！百元韓國「口袋彩妝」 唇釉7天能用完
2019-11-07 14:51
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
彩妝控們，一定都有個毛病，就是只要有新色、新品一上市，就會馬上買了正貨來嘗鮮，但往往又了沒多久之後，就會喜新厭舊再買新的。於是化妝台上，永遠有用不完的口紅、唇釉、粉底液、眼影與眼蜜等，每次一買就得用好久，沒用完丟掉又捨不得。
愛化妝的韓妞們，也有相同困擾，不過現在韓國爆紅的平價彩妝品牌首推「Stimmung」，以口袋唇釉風靡全韓妞，包裝就是一個隨身方形袋的包裝，只有3ml，比手機還要小，不管是隨身攜帶要補妝、或是出國去玩，帶著走都剛剛好，估計7天內就能用完，難怪一堆韓妞「包色」。
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Stimmung就是主打一周用量的「口袋彩妝」，而且幾乎均一價韓幣3,500元起，約台幣92元，包色買也不會心疼，連韓國美妝大神PONY，一試用過就愛上，先是推薦唇釉，她最愛色號#QV ML003，煙燻玫瑰色，除了畫上唇外，也可以當頰彩使用，之後二度推薦眼蜜#YSGL001，帶點大地色系的流金感，很適合秋冬使用。
目前商品包括唇釉、眼蜜與遮瑕膏，全都是3ml包裝，難怪現在一堆人去首爾包色，下次有去的話也快來試試看！
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