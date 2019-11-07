親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

PONY大神也囤貨！百元韓國「口袋彩妝」 唇釉7天能用完

2019-11-07 14:51聯合報 記者劉小川／台北即時報導

彩妝控們，一定都有個毛病，就是只要有新色、新品一上市，就會馬上買了正貨來嘗鮮，但往往又了沒多久之後，就會喜新厭舊再買新的。於是化妝台上，永遠有用不完的口紅、唇釉、粉底液、眼影與眼蜜等，每次一買就得用好久，沒用完丟掉又捨不得。

愛化妝的韓妞們，也有相同困擾，不過現在韓國爆紅的平價彩妝品牌首推「Stimmung」，以口袋唇釉風靡全韓妞，包裝就是一個隨身方形袋的包裝，只有3ml，比手機還要小，不管是隨身攜帶要補妝、或是出國去玩，帶著走都剛剛好，估計7天內就能用完，難怪一堆韓妞「包色」。

Stimmung就是主打一周用量的「口袋彩妝」，而且幾乎均一價韓幣3,500元起，約台幣92元，包色買也不會心疼，連韓國美妝大神PONY，一試用過就愛上，先是推薦唇釉，她最愛色號#QV ML003，煙燻玫瑰色，除了畫上唇外，也可以當頰彩使用，之後二度推薦眼蜜#YSGL001，帶點大地色系的流金感，很適合秋冬使用。

目前商品包括唇釉、眼蜜與遮瑕膏，全都是3ml包裝，難怪現在一堆人去首爾包色，下次有去的話也快來試試看！

韓妞最近愛上的口袋彩妝Stimmung。圖／摘自Stimmung IG
韓妞最近愛上的口袋彩妝Stimmung。圖／摘自Stimmung IG
分享
PONY大神推薦Stimmung的眼蜜。圖／翻攝自YouTube
PONY大神推薦Stimmung的眼蜜。圖／翻攝自YouTube
分享
韓國當紅彩妝大神PONY，也是Stimmung的愛用者。圖／翻攝自YouTube
韓國當紅彩妝大神PONY，也是Stimmung的愛用者。圖／翻攝自YouTube
分享
Stimmung的口袋彩妝，一個只要台幣92元。圖／摘自Stimmung IG
Stimmung的口袋彩妝，一個只要台幣92元。圖／摘自Stimmung IG
分享
Stimmung口袋彩妝唇釉的全試色。圖／摘自Stimmung IG
Stimmung口袋彩妝唇釉的全試色。圖／摘自Stimmung IG
分享

韓國首爾

相關新聞

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

台北市東區商圈串聯百貨周年慶抽獎 今天開跑

2019-11-07 14:28

宜蘭去台北旅展殺很大 限時1.1折和抽11萬總統套房

2019-11-07 13:53

快手刀買起來! 釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47

2019大城小肆音樂劇節 入冬首推兩部暖心音樂劇

2019-11-07 12:56

為愛傷卻百折不撓？哲學家柏拉圖：執迷不悟尋愛是本能！

2019-11-07 12:54

彰化人氣美食中友百貨展售 打卡還送好禮

2019-11-07 12:39

簽名方形化妝包好勸敗！防彈BT21聯名系列11日開搶

2019-11-07 12:31

「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28

華航搶ITF旅展商機 1元機票競標、購票抽百萬哩程

2019-11-07 12:21

美到暈！迪奧新推「老花氣墊粉餅」台灣買不到哭哭惹

2019-11-07 12:13

韓國超夯的ETUDE HOUSE「楓葉盤」　雙11電商限量獨賣

2019-11-07 12:08

「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:35

達人驚豔推薦！Humism動態幾何錶 面盤瞬息幻變

2019-11-07 11:19

耶誕派對置裝買起來 maje和sandro晚裝系列超閃亮

2019-11-07 11:07

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 10:27

完美結合體育與藝術「歌舞冰上」 為台打造獨家場景

2019-11-07 09:21

集合奧運滑冰冠軍與麥可‧波頓演唱 歌舞冰上將首來台

2019-11-07 09:09

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

遠東SOGO台北店周年慶力壓免稅價！ 美妝滿6000元送800元

2019-11-06 23:50

新光三越周年慶分店接棒 祭出必買大勢美妝 3C夯品

2019-11-06 23:30

HERMES高級珠寶系列 流光鏈影致敬經典

2019-11-06 23:29

CELINE就是任性 為了高級訂製香水開設專賣店

2019-11-06 23:23

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

巨大夾娃娃機好炫！海洋拉娜打造拍到手軟的奇幻實驗室

2019-11-06 20:54

只送不賣！7-11獨家推樂天小熊印章、金莎狐狸毛球吊飾

2019-11-06 20:53

網購雙11拚了！AR互動、快閃店、捷運打卡車廂樣樣來

2019-11-06 20:02

全球首發！「可口可樂Ｘ星際大戰」12 款限定包裝上市

2019-11-06 19:01

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

巧克力旋風來襲！亞尼克精選「黑魔粒」等10款濃郁登場

2019-11-06 18:39

就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35

「周董」周思齊、教練林威助 戴CITIZEN助攻佳績

2019-11-06 18:18

漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事

2019-11-06 18:12

汶萊皇家航空於台北旅展 推機票來回含稅6,299元起

2019-11-06 17:13

成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55
看更多

熱門文章

台北國際旅展折扣超殺！好康整理包來了

2019-11-07 12:27

婚前女要求200萬訂金待房登記她名下再還 男問：合理嗎？

2019-11-06 18:51

一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42

最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

健身只練上半身 當心血管硬化風險

2019-11-06 16:17

今年秋天比較涼是個「誤會」 天氣小編分析給你聽

2019-11-07 07:46

影╱深蹲姿勢正確嗎？台科大研發AI系統幫糾錯

2019-11-06 17:10

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-06 23:56

換車新潮流！10大CP值最高「國民機車」 霸氣登榜

2019-11-06 17:05

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-06 20:38

彭啟明：周末轉乾回溫 下周冷空氣有增強趨勢

2019-11-07 08:04

重訓只練上半身 當心血管硬化

2019-11-06 23:59

囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59

每日星座運勢／雙魚創意十足的一天　投資眼明手快

2019-11-07 00:00

外送到女友公司卻被裝不認識 網友嘆「放生吧！」

2019-11-07 14:12

為中華隊加油！繼光香香雞、頂呱呱今天限定優惠

2019-11-07 13:54

六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04

侯佩岑躍上紐約時代廣場的電子看板 展開斜槓新人生

2019-11-06 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top