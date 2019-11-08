燦坤3C「雙11全民購物節」11/8-11/12
百大品牌 千款商品降價總額破億獨家首賣全球三大科技品牌
年度最大的購物焦點雙11到來，燦坤3C推出「雙11全民購物節」11月8日(五)至11月12日(二)。燦坤3C總經理李佳峰表示：「燦坤致力於提供消費者最優質的服務與商品，此次雙11全民購物節與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，更獨家引進三大全球科技領導品牌，包含智慧清掃類 睿米Roidmi、智慧穿戴類 華米 Amazfit、智慧照明類 易來 Yeelight，讓消費者可體驗最有話題性的人氣新品，更與台灣大車隊獨家合作，享有燦坤會員搭車金優惠，全力朝360度的生活體驗型電子產品通路發展，邀請各位一同來燦坤體驗最便利、周到、自在的3C服務。」
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電競勝戰必備ASUS ROG i7獨顯電競筆電G531GT，現省4,910元，活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機。
LG 65型 IPS廣視角 4K電視，活動價36,900元 (限量500台)。B&O PLAY 真無線藍牙耳機E8，現省5,000元只要5,990元 (限量400台)，優惠下殺55折。XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組挑戰最低價！現省4,481元，活動價只要4,999元 (限量200台)。燦坤獨賣的roborock 2019全新旗艦石頭掃地機器人 第二代S6曜石黑，現省2,000元，活動價13,999元(限量1,000台)，加贈30入一次性拖布 (市價595元)。
獨家引進全球三大科技品牌首賣睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器：1.5公斤輕便機身吸拖一體，具有高達145AW的吸力；搭配6重空氣過濾系統，深度淨化小至0.3微米的細小顆粒。此外支援磁吸無線充電並有65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機APP，確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購現省1,000元只要9,995元，再送市價995元的吸頭/配件收納包。
易來 Yeelight 照明裝置： LED 檯燈－充電版，插電充電雙模式，充電續航時間5小時，可透過Micro USB或行動電源充電，活動價745元。無線充電夜燈－15W快充版也於11/5-11/12開放預購，原價995元，預購優惠價895元，11月下旬開始出貨。
華米Amazfit智慧手錶：搭載341ppi的超視網膜級AMOLED螢幕、14天超長電池續航力加上50公尺防水能力，滿足室內與戶外需求。預購優惠價3,895元。Amazfit GTR特仕版智慧手錶，原價4,995元，預購優惠價4,495元，現省500元。其他還有會員獨享豪華滿額禮最高可得iPhone 11 Pro Max 256G或市值99,999元電視及每日秒殺商品最低34折起。詳洽燦坤門市或燦坤線上購物http://www.tk3c.com。
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