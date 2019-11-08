燦坤3C「雙11全民購物節」11/8-11/12

2019-11-08 00:00 文／ 馬華明



百大品牌 千款商品降價總額破億獨家首賣全球三大科技品牌

破億折扣優惠全在燦坤3C！多款4K電視、冰箱、電競筆電挑戰市場優規最低價 圖／燦坤3C 提供 分享 facebook

年度最大的購物焦點雙11到來，燦坤3C推出「雙11全民購物節」11月8日(五)至11月12日(二)。燦坤3C總經理李佳峰表示：「燦坤致力於提供消費者最優質的服務與商品，此次雙11全民購物節與百大品牌攜手合作，推出千項商品與破億優惠，更獨家引進三大全球科技領導品牌，包含智慧清掃類 睿米Roidmi、智慧穿戴類 華米 Amazfit、智慧照明類 易來 Yeelight，讓消費者可體驗最有話題性的人氣新品，更與台灣大車隊獨家合作，享有燦坤會員搭車金優惠，全力朝360度的生活體驗型電子產品通路發展，邀請各位一同來燦坤體驗最便利、周到、自在的3C服務。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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燦坤獨家引進全球三大科技領導品牌首次亮相，搶先預購睿米Roidmi X20無線吸塵器、華米Amazfit GTR、GTS智慧手錶 圖／燦坤3C 提供 分享 facebook

破億折扣優惠！多款4K電視、冰箱、電競筆電挑戰最低價Panasonic 日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，活動價39,900元，現省7,000元，另享政府補助最高5,000元，原廠送市價6,000元的真空彩樣燜燒鍋及7-11商品卡，燦坤再獨家加碼市價6,200元的摩堤鑄鐵鍋，總優惠高達24,200元。

電競勝戰必備ASUS ROG i7獨顯電競筆電G531GT，現省4,910元，活動價33,990元，加贈市價1,490元的HP亮彩事務機。

LG 65型 IPS廣視角 4K電視，活動價36,900元 (限量500台)。B&O PLAY 真無線藍牙耳機E8，現省5,000元只要5,990元 (限量400台)，優惠下殺55折。XBOX ONE 1TB冒險聖歌同捆組挑戰最低價！現省4,481元，活動價只要4,999元 (限量200台)。燦坤獨賣的roborock 2019全新旗艦石頭掃地機器人 第二代S6曜石黑，現省2,000元，活動價13,999元(限量1,000台)，加贈30入一次性拖布 (市價595元)。

獨家引進全球三大領導科技品牌 睿米科技、華米科技、Yeelight 全台首賣 圖／燦坤3C 提供 分享 facebook

獨家引進全球三大科技品牌首賣睿米Roidmi X20吸拖一體無線吸塵器：1.5公斤輕便機身吸拖一體，具有高達145AW的吸力；搭配6重空氣過濾系統，深度淨化小至0.3微米的細小顆粒。此外支援磁吸無線充電並有65分鐘超長續航，還可透過藍牙連接手機APP，確認電量、清掃時間、塵滿提醒等功能，預購現省1,000元只要9,995元，再送市價995元的吸頭/配件收納包。

獨家首賣新品-YEELIGHT 靈動 LED 檯燈－充電版(左)，獨家首賣新品-睿米 X20 吸拖一體無線吸塵器(右)。 圖／燦坤3C 提供 分享 facebook

易來 Yeelight 照明裝置： LED 檯燈－充電版，插電充電雙模式，充電續航時間5小時，可透過Micro USB或行動電源充電，活動價745元。無線充電夜燈－15W快充版也於11/5-11/12開放預購，原價995元，預購優惠價895元，11月下旬開始出貨。

獨家首賣新品-Amazfit GTS魅力版智慧手錶 圖／燦坤3C 提供 分享 facebook