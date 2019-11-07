看環保署知識競賽直播 答對抽iPhone、東京雙人機票
2019-11-07 14:02
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
環保署環境知識競賽11月16日決賽當天上午9時25分直播，在「親友團環境知識搶答賽」單元中，除現場與會人員參與答題外，也首次開放網友們一起同樂，讓全民一同瞭解正確的環保知識。
環保署表示，民眾能在環保署臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/MOENR.TW/)直播，環保署將指定「親友團環境知識搶答賽」單元中的一題問題為指定題。網友們只要在11月16日至19日間，於環保署臉書粉絲專頁中留言答對題目並Tag 一位好友，就有機會抽中頭奬「東京日本航空經濟艙雙人來回機票」（1名）、貳奬「iPhone XR （256G）」（1名）、參奬「日月潭五星環保標章旅店雙人房住宿券乙晚」（1名）或肆奬「環保綠點10萬點」（10名），獎項總價值超過10萬元，請網友們把握機會準時登錄「環保署臉書粉絲專頁」觀看。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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