只有今天！繼光香香雞、頂呱呱推一日限定優惠
2019-11-07 13:54
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
想吃雞趁現在！繼光香香雞為慶祝全球突破350家門市，於全台舉辦歡慶活動，凡於11/7當日，身分證有3、5、0三個數字消費者，於門市完成指定分享貼文步驟，即可享香香炸雞(M)搭配蒜脆杏鮑菇99元優惠。另外，世界十二強棒球錦標賽開跑，頂呱呱邀請消費者一起為中華隊加油，11/7於全台門市推出一日限定的一斤雞活動，原味炸雞一台斤只要180元，數量有限賣完為止！
繼光香香雞近年來除了在台灣穩健拓點，另一重心也積極飄香國際，不僅於2018年進軍美加市場，今年年底前更深入東南亞市場，加速海外的擴展。繼光香香雞表示，各地門市將因地制宜為市場及調整合適的餐點選項，例如對大多數越南人來說餐廳的主食，還是要吃米飯或河粉、麵包為主，以滿足在地人的飲食習慣。這次為慶祝全球正式突破350家門市，今天(11/7)凡身分證有3、5、0三個數字的顧客，於門市消費出示並分享繼光香香雞官方粉絲團的指定貼文，即可享原價140元的香香炸雞(M)搭配蒜脆杏鮑菇99元，等同享7折的歡慶優惠折扣。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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另外，頂呱呱超人氣的「一斤雞」活動是消費者最喜愛的活動之一，每年不定期快閃推出，這次適逢世界十二強棒球錦標賽，中華隊11/7將遇上強敵日本，勢必拚盡全力爭取分組前2的晉級機會，往東京奧運邁進，因此，頂呱呱特別推出一日限定優惠，原價240元的一斤雞只要180元，邀請一起消費者吃炸雞、看比賽，齊心為中華隊加油。
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