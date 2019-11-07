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旅展超狂優惠！釜山航空機票買一送一下殺1111元起

2019-11-07 13:47聯合報 記者徐力剛/台北即時報導

出國卻還在擔心機票昂貴嗎？釜山航空看好雙十一與ITF旅展商機，11 月 8 日～11日機票單程下殺1111元起，限期4天「買一送一」優惠，想搶便宜出國的人快手刀買起。

此次釜山航空特惠4航程，包括台北－大邱、高雄－釜山、高雄－仁川及台北－釜山，單程未稅最低 1111元起，11 月 8 日上午 10:00 至 11 日下午 22:49 開放搶票，搭乘時間為11月9日至2020年1月11日。

好康再加碼，旅展現場同步舉辦抽獎活動，凡於釜山航空臉書粉絲團按讚並加入，即贈精美小禮品乙份，購票有機會再獲得免費台北-釜山來回機票乙張。

釜山航空。圖／聯合報系資料照片
釜山航空。圖／聯合報系資料照片
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釜山航空機票出國

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