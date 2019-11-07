簽名方形化妝包好勸敗！防彈BT21聯名系列11日開搶

2019-11-07 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



韓國男團BTS防彈少年紅遍全球，攜手LINE FRIENDS推出的BT21系列角色也同樣廣受歡迎，自2017年誕生以來就跟許多不同品牌跨界聯名打造系列商品。近日LeSportsac也宣布與BT21合作，推出全新的聯名包款，獨家的主題印花和每個角各自獨立的方型化妝包系列，一定又會讓防彈少年粉絲「A.R.M.Y」們手刀搶購啦！

這次LeSportsac x BT21系列印花主題以BT21成員KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY及VAN最為主角，分別打造出他們化身遊行樂隊的粉色調「歡樂派對」、配有「Be Strong」、「HANDSOME」、「DANCING KING」等標語的黑色系「可愛人物」，其中「歡樂派對」系列還推出丹寧材質的拓印款式，顛覆LeSportsac以往印花風格。

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此外，每個角色還擁有各自的方形化妝包，分別以藍、黃、橘、紫等不同顏色呈現，俏皮小巧又攜帶方便，背後還附上簽名，也讓粉絲可以專注收藏自己喜歡的角色。