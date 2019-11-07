美到暈！迪奧新推「老花氣墊粉餅」台灣買不到哭哭惹

2019-11-07 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



喜歡DIOR迪奧的人，都一定會知道經典的Dior老花系列，最近重新翻紅，讓老花包都賣到缺貨，如買不起包，至少可以買到氣墊粉餅吧！迪奧將在2020年推出「老花」包裝的超完美柔霧光氣墊粉餅，已經在小紅書、推特與微博上掀起超洶湧討論，日本將在2020年1月17日開賣，至於台灣，據傳明年上半年可望引進。

迪奧最經典的老花，最近在時尚界翻紅，復古風格十足的老花，用在包款上，是以刺繡為主，展顯品牌的精湛工藝，但要價不斐，一般小資女根本無法入手。

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但沒關係，買個專櫃氣墊粉餅總是可以的，迪奧就把老花印到氣墊粉餅的包裝上，根據目前網路流傳的圖片來看，看起來不太像是刺繡款，應該是摸起來有立體紋路的印花，大大寫上「CHRISTINA DIOR」，保證一拿出來補妝，絕對成為全場焦點。