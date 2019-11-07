韓國超夯的ETUDE HOUSE「楓葉盤」 雙11電商限量獨賣

2019-11-07 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



秋意漸濃的時刻，正是時候來點應景的楓紅妝容，今年秋冬仍然是濃烈暖色眼妝稱霸，再點綴上些許光澤，增添微醺浪漫氣息。韓國美妝品牌ETUDE HOUSE搶搭雙11話題，將原為韓國官網限定的9色眼影「楓葉盤」限量引進台灣，成為雙11首波電商獨賣的商品，另外還有唇萃印記～絲絨柔霧唇釉迷你5件組、10色眼彩盤雙11限定組，在指定網購平台獨家限量開賣。

被暱稱為「楓葉盤」的ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤「漫步暖楓大道」，網羅溫暖的大地棕咖色、微醺酒紅、如秋天夕陽的暖橘色系、帶著橘紅微光的楓葉色、有如乾燥楓葉般的玫瑰紅色等，可單擦或相互搭配，自遊玩轉各種秋冬漸層暖眼妝，原本為韓國官網限定商品，在韓國造成搶購風潮，開賣不到一周就賣出5,000盤，更席捲社群媒體。台灣即日起至11月13日於momo購物網的ETUDE HOUSE品牌旗艦店獨家開賣，原價1,370元、特價599元，加贈眼唇卸妝液25ml及桃晶瑩水乳兩件組，限量50組。

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