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韓國超夯的ETUDE HOUSE「楓葉盤」　雙11電商限量獨賣

2019-11-07 12:08聯合報 記者陳立儀／即時報導

秋意漸濃的時刻，正是時候來點應景的楓紅妝容，今年秋冬仍然是濃烈暖色眼妝稱霸，再點綴上些許光澤，增添微醺浪漫氣息。韓國美妝品牌ETUDE HOUSE搶搭雙11話題，將原為韓國官網限定的9色眼影「楓葉盤」限量引進台灣，成為雙11首波電商獨賣的商品，另外還有唇萃印記～絲絨柔霧唇釉迷你5件組、10色眼彩盤雙11限定組，在指定網購平台獨家限量開賣。

被暱稱為「楓葉盤」的ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤「漫步暖楓大道」，網羅溫暖的大地棕咖色、微醺酒紅、如秋天夕陽的暖橘色系、帶著橘紅微光的楓葉色、有如乾燥楓葉般的玫瑰紅色等，可單擦或相互搭配，自遊玩轉各種秋冬漸層暖眼妝，原本為韓國官網限定商品，在韓國造成搶購風潮，開賣不到一周就賣出5,000盤，更席捲社群媒體。台灣即日起至11月13日於momo購物網的ETUDE HOUSE品牌旗艦店獨家開賣，原價1,370元、特價599元，加贈眼唇卸妝液25ml及桃晶瑩水乳兩件組，限量50組。

即日起至11月13日在蝦皮商城ETUDE HOUSE官方旗艦店獨家限量上市的ETUDE HOUSE唇萃印記～絲絨柔霧唇釉迷你5件組，包括＃PK003、＃OR201、＃RD302、＃RD303、＃BR401等5款熱門色號，原價690元、特價450元，加贈好理油～控油蜜粉，相當於用一支唇釉正品的價格就能包色；10色眼彩盤雙11限定組共有薰衣草、現磨咖啡、麵包盤等3款可選，加贈絲絨柔霧唇釉迷你5件組，原價1,440元、特價990元。

ETUDE HOUSE唇萃印記～絲絨柔霧唇釉迷你5件限量組，即日起至11月13日...
ETUDE HOUSE唇萃印記～絲絨柔霧唇釉迷你5件限量組，即日起至11月13日在蝦皮商城ETUDE HOUSE官方旗艦店獨家限量上市，原價690元、特價450元。圖／ETUDE HOUSE提供
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氛圍感十足的漸層暖眼妝，彷彿漫步在楓葉大道上的浪漫。圖／ETUDE HOUSE提...
氛圍感十足的漸層暖眼妝，彷彿漫步在楓葉大道上的浪漫。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE搶搭雙11話題，將原為韓國官網限定的9色眼影「楓葉盤」限量...
ETUDE HOUSE搶搭雙11話題，將原為韓國官網限定的9色眼影「楓葉盤」限量引進台灣，成為雙11首波電商獨賣的商品。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE 10色眼彩盤雙11限定組，即日起至11月13日在蝦皮商城...
ETUDE HOUSE 10色眼彩盤雙11限定組，即日起至11月13日在蝦皮商城ETUDE HOUSE官方旗艦店獨家限量上市，原價1,440元、特價990元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤「漫步暖楓大道」絕美楓葉盤組合，即日起至...
ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤「漫步暖楓大道」絕美楓葉盤組合，即日起至11月13日於momo購物網的ETUDE HOUSE品牌旗艦店獨家開賣，原價1,370元、特價599元，限量50組。圖／ETUDE HOUSE提供
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雙11韓國品牌

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