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為愛傷卻百折不撓？哲學家柏拉圖：執迷不悟尋愛是本能！

2019-11-07 12:54聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖／Unsplash 提供
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當困境所產生的情緒影響你，讓你失控時，你會怎麼做？找好友傾訴、唱KTV舒壓，還是運動發洩？但人生困難百百種，如何找到最好的解方？

長踞法國亞馬遜排行榜・全球搶讀的超實用書：《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》，作者瑪莉用幽默和智慧陪伴你一起度失戀、毛小孩離世等難關，本書從生活難題情境切入，整理12段故事、12種情緒危機，以及這12位哲學家的處方箋，你會發現其實「哲學」就是最好的人生指南！──設計小貼士

圖／Unsplash 提供
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為什麼經過這麼慘痛的失敗，你還能抱著希望，相信在下個街角能迎頭撞上未來的愛人？是不是你太過憨傻，才這麼執迷不悟，願意繼續相信下去？

你需要人為你解解惑才能感到安心。

對於這一切⋯⋯柏拉圖，你怎麼說？

真教人不敢相信，柏拉圖的大名常被用來形容沒有肉欲關係的精神性戀愛，而他本人卻能為我們春宵一度的激情和共結連理的努力，找到最合理的解釋。不過柏拉圖藉由一個解放的故事，讓愛的追尋變成非常正當的野心。

在柏拉圖的作品《會飲篇》裡，他試圖將對話背景設在進行得如火如荼的筵席上，而席間有八位希臘上層社會人士參加。他們一面喝酒聊天，一面對戀愛關係和愛情進行思辨。

透過詩人亞里斯托芬（Aristophanes）的一席話，大家得知人類在遠古時代的生活方式。他說很久以前，天地間有三種人：男人、女人和陰陽人，每個人都有球狀的身體，以及四隻手、四隻腳和兩個生殖器。他們過著心滿意足的生活，同時在一種幸福的狀態中演化。

這些奇形怪狀的球體人類自我感覺良好，自以為達到完美境界，因全身上下沒有任何缺陷而狂妄傲慢。他們想到天庭跟天神們一較長短，甚至予以取代。宙斯見到這些人類跑到自己的地盤上撒野，怒不可遏。一氣之下，決定消滅全人類以示報復。但後來又考慮到，要是人類真的全數滅亡，就沒人膜拜自己了，於是決定將這些人類劈成兩半，但每一半都保有兩隻手、兩隻腳和一個生殖器。

祂後來吩咐司掌美好的天神阿波羅把這些球體人類的臉轉過來，在劈開的一側縫上肚子和肚臍，讓他們的外貌還能看，而這些疤痕也可以提醒他們做人不能太驕傲。從此以後，威力強大、目中無神的球體人消失不見。取而代之的原始人類數量龐大，但也變得非常脆弱，尤其因為少了一半感到慌張失措。

圖／Unsplash 提供
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這個被柏拉圖描寫得很生動的神話，最後結局是人類為了尋找「靈魂伴侶」，註定要四處漂泊。一心追求完整的半球人，正是我們期待找到愛情的寫照。柏拉圖認為人類在遠古時代便種下愛情樹苗。柏拉圖藉由亞里斯托芬的神話，所揭露的不是感情或浪漫的衝動，而是一種能讓我們感到「圓滿」的感覺。更讓我們了解「愛情」（eros），即是一股結合我們古老本質不同部分的力量。而這不同的部分來自兩個想要變成一個的人，撫平長久分開的悲傷。

我們每個人都是能和別人互補的一半。

因為這個想變得圓滿的欲望深深烙印在體內，我們會不停地追求，任何失敗都打消不了想要達成目標的希望。只要沒找到靈魂伴侶，我們便會從交友網站，一路尋尋覓覓到好友的婚禮。無論何時何地，哪怕得一試再試、儘管要四處徘徊、即便不可避免會犯錯，我們都在努力尋找迷路的另一半。有時你可能因此垂頭喪氣，不過到頭來還是抱著美妙的欲望，希望找到那個人：女人或男人，而這個人將給你一種恢復完整的感覺，讓你終於能和自己和平相處。

下次又有哪位神祕表哥要幫你介紹男／女朋友時，如果你一頭栽進去，朋友的忠告都無法入耳時，別覺得自己太痴傻。你只須準備好最美妙的臺詞，並穿上最美麗的衣裳。 別忘了，唯有抱著百折不撓的精神，才有希望找回失去的另一半。你一點也不荒唐可笑，你只是很「柏拉圖」。

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［高情商哲學處方箋］

◆愛是當我們找到另一半時所感受的情感，另一半是能讓我們感到完整和平靜的人。

◆我們在欲望的驅使下找尋靈魂伴侶。

◆希望並非徒勞無益，因為懷有希望，我們才不輕言放棄並堅持到底，直到找到適合的人為止。

［哲學家速寫］柏拉圖 Plato, BC427~BC348

出身貴族的柏拉圖生於西元前四二七年。從小，他就接受上層社會子弟才有資格獲得的教育。身為蘇格拉底的學生，柏拉圖決定撰寫這位一直不願投入寫作的思想導師所進行的談話。他認為這種別緻的哲學形式，很適合幫助讀者思考，讓讀者不得不直接面對這些利用互動又生動手法所提出的問題。談話內容幾乎無所不包，從政治到愛情，同時引用許多神話，揭露感官世界──由看得見的事物所組成──和概念世界之間的差別。

小狄奧尼西奧斯（Dionysius II of Syracuse, BC397~BC343）統治期間，柏拉圖曾旅居西西里島。後來為了遠離宮廷的繁文縟節，他搭船離開，並在途中遭遇暴風雨，停留埃伊納島時卻被拍賣為奴，後來在朋友協助下才重獲自由。 柏拉圖後來成立學院，亞里斯多德曾在此求學，成為哲學的堅貞信徒。

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書名：《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》

作者：瑪莉．侯貝（Marie Robert）

繪者：Dorothy

出版社：究竟出版／圓神出版

出版時間：2019年11月1日

本文摘自讀 究竟出版／圓神出版 出版《人生雖然有點難，我靠哲學搞定它》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載。

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柏拉圖愛情

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