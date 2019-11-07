「嵐」也來拍廣告！粉絲必朝聖的沖繩「愛心石」超浪漫

2019-11-07 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／日本即時報導



為慶祝出道20週年，傑尼斯天團「嵐」（ARASHI）將於11月11日旋風式來台，令眾多粉絲十分期待。對於粉絲來說，不僅可透過商品、作品來支持偶像，連拍攝MV、廣告的景點也是重要的朝聖地點。位於日本沖繩的「古宇利島」上，就有一處心型礁岩「愛心石」，除了是情侶約會聖地外，更因為嵐曾在此拍攝日本航空的廣告而聲名大噪，成為島上的超人氣景點。

古宇利島位於沖繩本島北部，距離那霸機場約有1.5～2小時的車程。著名的「愛心石」就位於這座圓形小島的北方，由於大眾運輸並不便利，因此建議透過租車方式前往。在景點週邊都有民營停車場、咖啡店等停車環境，而且收費合理。只是從停車場至愛心石的沿途路段崎嶇，最好穿著好行走的鞋子。

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愛心石是兩座立於沙灘邊的不規則形狀礁岩，在特定的角度下，可呈現出愛心的形狀，配上周圍細白的沙灘、藍天白雲，以及沖繩特有的湛藍海水，更顯無比浪漫！廣告當中，嵐還特別提醒大家，若是將兩顆石頭重疊起來看，形狀更像愛心，建議可以多加嘗試看看。