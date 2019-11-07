2019大城小肆音樂劇節 入冬首推兩部暖心音樂劇
第二屆《2019大城小肆音樂劇節》，由臺灣劇團【刺點創作工坊】再次領銜率眾，帶來五個音樂劇作品，其中C MUSICAL製作的口碑作品《最美的一天》、躍演劇團《未命名＿0927》、A劇團《阿卡的兒歌大冒險》皆於上周畫下完美句點。
接著本周由五口創意工作室《妳的側臉》於今天(11/7)在松山文創園區多功能展演廳暖心上演，以及最後的壓軸好戲，刺點創作工坊《再一次，夢想》則是在11月中接續上演，讓喜愛音樂劇的觀眾每週都有優質音樂劇可觀賞，打造屬於臺灣本土的音樂劇節慶！
「科學」與「藝術」的奇妙相遇
雖然劇中男女主角的專業背景、生活習性等都不盡相同，但緣分卻讓他們相近。女主角因男主角而漸漸想起自己渴望成為物理學家的夢想；男主角因女 主角從而迷失中找回自己。
經過兩年調整的《妳的側臉》4.0，除了更細膩刻畫父女間的感情、同學的友誼外，還跨界與多位知名網紅合作，如: 菜浿梨子、誒你這週要幹嘛、陳彥婷Tiffany、我是葉柔，同時也將作品帶至高雄以及台中演出，在充滿青春氣息的溫暖故事中，與觀眾找回最真實的自己！
五口創意工作室:《妳的側臉》4.0 表演場次
▍ 臺北場（松山文創園區 多功能展演廳）
2019年11月7日19:30
2019年11月8日至11月9日 19:30
2019年11月9日至11月10日 14:30
▍ 高雄場（高雄駁二藝術特區 正港小劇場）
2019年12月6日至12月7日 19:30
2019年12月7日至12月8日 14:30
▍ 臺中場（臺中國家歌劇院 小劇場）
2019年12月26日至12月28日 19:30
2019年12月28日至12月29日 14:30
2019大城小肆壓軸好戲《再一次，夢想》
《再一次，夢想》是主辦單位【刺點創作工坊】八年前的創團之作，是一部生活化的作品，親情和愛情的刻劃平易近人，讓人笑淚交織。作品曾在台北、台中以及北京三地演出，皆得到高度評價，時隔八年改版重製，作品全新進化，帶給觀眾不一樣的享受。
故事講述單親媽媽與高中兒子對生涯規劃產生分歧，此時失去記憶的靈魂 闖進他們的生活，且只有媽媽能夠看得見她、與她進行對話，一連串的趣事就此展開。藉由靈魂暗中幫忙，母親與兒子逐漸消融了彼此的隔閡；而靈魂也展開尋找自己人生故事的過程。
編導高天恒表示，這作品的創作基礎來自我和母親的相處經驗，所以充滿真實，相信任何地方、任何年齡、任何時代的觀眾觀看這部作品後，都會深受感動，並且能讓擁有不同人生經歷的人，有不同的感受。
刺點創作工坊《再一次，夢想》表演場次
▍ 臺北場（松山文創園區 多功能展演廳）
2019年11月14日19:30
2019年11月15日19:30
2019年11月16日14:30 19:30
2019年11月17日14:30
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