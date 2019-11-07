看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



「昨晚看完棒球後，下班後就來排隊啦！」，每年總吸引眾多排隊人潮的遠東SOGO台北店周年慶今(7日)正式起跑，由於今年回饋手筆較往年更大，有民眾凌晨3點就到現場排隊準備搶買家電，另有民眾遠從新竹趕來，為了替女友採買美妝特惠組，超市也是熱鬧滾滾，以每日一物及箱購商品如洗衣球、醬油等買氣最旺。

由於民眾越來越懂得精打細算，百貨周年慶「促銷牛肉」越殺越兇，遠東SOGO台北店3館今年美妝優惠最高回饋可達31%，強調力壓免稅店價格，首日一大早6條排隊商品動線就出現搶買民眾，其中又以限量150瓶，只在周年慶才販售的SK-II 大容量斷貨王青春露330ml人氣最旺。

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此外，家電也是周年慶熱門業種，搶得頭香的陳先生凌晨3點就到現場排隊，鎖定冰箱跟洗衣機，排第2位的民眾則是早上5點到，也是要買大型家電，準備買滿10萬，就可再獲得市價22,900元的dyson智慧空氣清淨機。

另外，每年必擠滿人潮的超市，今年買氣依然暢旺，業者表示，首日限量的黑豆桑厚黑金醬油買3送3、百益橄欖油每瓶特價350元搶最兇；箱購商品以P&G 3D洗衣球最熱門，四種香氣共限量800箱，開門還不到一小時就即將完售。