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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

看完棒球就來排！SOGO周年慶開打 民眾3點到場搶買家電

2019-11-07 10:42聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

「昨晚看完棒球後，下班後就來排隊啦！」，每年總吸引眾多排隊人潮的遠東SOGO台北店周年慶今(7日)正式起跑，由於今年回饋手筆較往年更大，有民眾凌晨3點就到現場排隊準備搶買家電，另有民眾遠從新竹趕來，為了替女友採買美妝特惠組，超市也是熱鬧滾滾，以每日一物及箱購商品如洗衣球、醬油等買氣最旺。

由於民眾越來越懂得精打細算，百貨周年慶「促銷牛肉」越殺越兇，遠東SOGO台北店3館今年美妝優惠最高回饋可達31%，強調力壓免稅店價格，首日一大早6條排隊商品動線就出現搶買民眾，其中又以限量150瓶，只在周年慶才販售的SK-II 大容量斷貨王青春露330ml人氣最旺。

此外，家電也是周年慶熱門業種，搶得頭香的陳先生凌晨3點就到現場排隊，鎖定冰箱跟洗衣機，排第2位的民眾則是早上5點到，也是要買大型家電，準備買滿10萬，就可再獲得市價22,900元的dyson智慧空氣清淨機。

另外，每年必擠滿人潮的超市，今年買氣依然暢旺，業者表示，首日限量的黑豆桑厚黑金醬油買3送3、百益橄欖油每瓶特價350元搶最兇；箱購商品以P&G 3D洗衣球最熱門，四種香氣共限量800箱，開門還不到一小時就即將完售。

遠東SOGO台北店3館即日起至11月18日舉辦周年慶，忠孝館祭出單櫃滿6,000元送800元，搭配HAPPYGO PAY消費，可享1,400點的加碼回饋，若購買指定組合，再加送SOGO禮券，回饋率可至31%；復興館則祭出1F、2F國際精品/名品/珠寶滿2萬送2,000元抵用券，連罕見回饋的LV也有滿3萬送1,000元抵用券；敦化館則有國際精品滿2萬送2,200元抵用券，指定珠寶滿3萬送1,200元抵用券、滿5萬送2,500元抵用券。

遠東SOGO台北店周年慶開打，不少民眾前往搶購美妝特惠組。記者黃仕揚／攝影
遠東SOGO台北店周年慶開打，不少民眾前往搶購美妝特惠組。記者黃仕揚／攝影
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遠東SOGO台北店周年慶開打，一大早超市就湧入購物人潮。記者黃仕揚／攝影
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遠東SOGO台北店周年慶開打，超市買1送1區的人潮踴躍。記者黃仕揚／攝影
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遠東SOGO台北店周年慶開打，有民眾凌晨3點就來排隊。記者黃仕揚／攝影
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遠東SOGO台北店周年慶開打，一大早超市就湧入購物人潮。記者黃仕揚／攝影
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周年慶SOGO

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