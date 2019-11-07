黛珂全球首間快閃店在SOGO 免費體驗大小紫瓶的保濕力

2019-11-07 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



秋風瑟瑟，又到了該重點加強肌膚保水度的時候了。日本精品級美妝品牌黛珂即日起至11月10日，搭配台北忠孝SOGO百貨周年慶，推出全球首間「遇見．預見肌鑰紅線」概念店快閃店，讓民眾可親身體驗暱稱小紫瓶、大紫瓶的品牌經典明星商品「保濕美容液」和「超微脂修護源露」。

除了可體驗經典商品外，黛珂全球首間快閃店同時規劃牽起友情、親情、愛情以及達到夢想美肌的浪漫紅線打卡拍照區，讓消費者能大拍美照，而打卡並標註#黛珂#DECORTE#保濕美容液#肌鑰紅線，還可於現場印出自己的美照，接著再完成美肌重啟體驗，即有機會獲得黛珂美肌之鑰贈禮-保濕美容液9mL。

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黛珂指出，小紫瓶保濕美容液為前導型美容液，訴求可將潤澤滲透每一寸肌膚，調理肌膚狀態，而大紫瓶超微脂修護源露則有修護肌膚角質的效果，由極高親膚性的磷脂質組成，在釋放美容成分於肌膚同時，還可守護肌膚水嫩潤澤，建議大小紫雙管齊下，確保肌膚在秋冬季節較不容易受到外界刺激所影響，讓肌膚呈現最穩定的狀態，時時刻刻充滿水潤與透明感的好膚質。