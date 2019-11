完美結合體育與藝術「歌舞冰上」 為台打造獨家場景

2019-11-07 聯合報 記者何定照/台北即時報導



獲譽為「世界最賣座娛樂秀」的《Art on Ice 歌舞冰上》,不僅滑冰演出與歌聲動人,舞台效果也很驚人。首度來台,該作特地為台灣打造「蒸氣龐克(Steampunk)」科幻場景,藉著偌大主舞台、移動舞台、LED大布景中金屬、機械、高樓大廈堆疊的科技感,比對出滑冰所代表對愛的追求。

蒸氣龐克是流行於20世紀80年代至90年代初的科幻題材,將19世紀工業革命時代的科技誇張化,創建出依賴於簡單機械裝置的科技世界。《Art on Ice 歌舞冰上》希望透過此舞台設定,更凸顯歷屆冠軍滑冰選手與音樂家充滿人味的細膩、抒情與優雅,讓體育與藝術完美結合。

過去《Art on Ice 歌舞冰上》邀請合作的音樂家,領域廣跨古典到流行,包括英國跨界女高音歌手莎拉.布萊曼、以《Youre Beautiful》紅極一時的英國上尉詩人詹姆仕.布朗特、愛爾蘭歌手克里斯.德.伯格乃至鋼琴家郎朗。這次邀請在全球創下超過6500萬張唱片銷量的情歌天王麥可‧波頓,則是相中他磁性嗓音與灑脫性格,認為必能與金牌滑冰選手擦出不少表演火花。

本次金牌滑冰表演者在《Art on Ice 歌舞冰上》史上可說極為閃耀,其中葉甫根尼婭.梅德韋傑娃曾奪2018年平昌奧運女子單人滑銀牌、2018平倉奧運花式滑冰團體銀牌、2016世錦賽女子單人滑金牌,阿麗娜.扎吉托娃更是首位成功在奧運、世界錦標賽、歐洲錦標賽和國際滑冰總會花式滑冰大獎賽都奪金的俄羅斯女花式滑冰選手。