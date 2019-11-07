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集合奧運滑冰冠軍與麥可‧波頓演唱 歌舞冰上將首來台

2019-11-07 09:09聯合報 記者何定照／台北即時報導

一晚欣賞歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可‧波頓與特技舞蹈同台演出！來自瑞士的超級冰上秀《Art on Ice 歌舞冰上》，歷年全球觀賞人數逾1500萬人次，超越小賈斯汀演唱會票房，2017年還獲歐洲名劇場雜誌Venues Now評為「世界最賣座娛樂秀」。明年4月，該作將首度來台，帶給觀眾從未有的冰上藝術體驗。

《Art on Ice 歌舞冰上》首創於1995年，一開始就規畫由音樂家與花式滑冰的運動員共同演出，創意結合在當年有如石破天驚，瞬間吸引全球關注，一紅25年，至今是瑞士國家級娛樂秀。直到如今，該作每年2月在瑞士的巡演仍吸引數萬人朝聖，堪稱全球最成功的花式滑冰表演盛會。

慶祝明年創演25年，《Art on Ice 歌舞冰上》選定台北小巨蛋展開亞洲唯一巡演，送上至少包括四組冠軍選手的夢幻演出名單：曾創13次世界紀錄的葉甫根尼婭．梅德韋傑娃；去年平昌冬奧以一曲《黑天鵝》驚豔全場的阿麗娜．扎吉托娃；西班牙滑冰紀錄保持人、今年才剛宣布退役的哈維爾．費南德茲；屢獲世錦賽、歐錦賽及冬奧冠軍的金牌夫妻檔塔蒂亞娜與馬克西姆。

這些滑冰表演者，每位都是單憑一人就足以撼動全場的超級明星，連續交錯演出，更讓人如癡如醉。但《Art on Ice 歌舞冰上》要給觀眾的還不只此：曾獲六座全美音樂獎、兩座葛萊美獎的麥可‧波頓，慨允擔任台北場的主唱歌手，將現場唱出他經典名曲《When A Man Loves A Woman》、《How Am I Supposed To Live Without You》，讓歌聲與花式滑冰一起繚繞。

當整座小巨蛋化為絕美冰宮，冠軍滑冰表演與金獎歌聲形音交融，堪稱體壇、樂壇、劇壇共同盛事的《Art on Ice 歌舞冰上》，可說是明年春天最浪漫的表演。難得冰上藝術盛宴，只在台北。

《Art on Ice 歌舞冰上》由聯合數位文創主辦、遠東集團冠名贊助，4月10日至12日登場，遠東商銀信用卡友獨享最低優惠85折，非遠東卡友享早鳥86折優惠（限2380元以上票區），今天中午12時正式開賣，數量有限，售完為止。詳細售票資訊請上udn售票網（https://pse.is/LWF3F）。

《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出、音樂與舞蹈，將帶...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出、音樂與舞蹈，將帶給觀眾從未有的冰上藝術體驗。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可‧波頓與特技舞蹈、超炫舞台及燈光。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》視聽效果都炫人。圖／聯合數位文創提供
《Art on Ice 歌舞冰上》視聽效果都炫人。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可‧波頓與特技舞蹈、超炫舞台及燈光。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出、音樂與舞蹈，將帶...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出、音樂與舞蹈，將帶給觀眾從未有的冰上藝術體驗。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出，曾獲歐洲名劇場雜...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出，曾獲歐洲名劇場雜誌Venues Now評為「世界最賣座娛樂秀」。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可‧波頓與特技舞蹈、超炫舞台及燈光。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》舞台打造蒸氣龐克（Steampunk）氛圍。圖...
《Art on Ice 歌舞冰上》舞台打造蒸氣龐克（Steampunk）氛圍。圖／聯合數位文創提供
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《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出，曾獲歐洲名劇場雜...
《Art on Ice 歌舞冰上》結合歷屆奧運金牌滑冰選手演出，曾獲歐洲名劇場雜誌Venues Now評為「世界最賣座娛樂秀」。圖／聯合數位文創提供
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瑞士小巨蛋

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