集合奧運滑冰冠軍與麥可‧波頓演唱 歌舞冰上將首來台

2019-11-07 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 /台北即時報導



一晚欣賞歷屆奧運金牌滑冰選手、葛萊美獎情歌天王麥可‧波頓與特技舞蹈同台演出!來自瑞士的超級冰上秀《Art on Ice 歌舞冰上》,歷年全球觀賞人數逾1500萬人次,超越小賈斯汀演唱會票房,2017年還獲歐洲名劇場雜誌Venues Now評為「世界最賣座娛樂秀」。明年4月,該作將首度來台,帶給觀眾從未有的冰上藝術體驗。

《Art on Ice 歌舞冰上》首創於1995年,一開始就規畫由音樂家與花式滑冰的運動員共同演出,創意結合在當年有如石破天驚,瞬間吸引全球關注,一紅25年,至今是瑞士國家級娛樂秀。直到如今,該作每年2月在瑞士的巡演仍吸引數萬人朝聖,堪稱全球最成功的花式滑冰表演盛會。

慶祝明年創演25年,《Art on Ice 歌舞冰上》選定台北小巨蛋展開亞洲唯一巡演,送上至少包括四組冠軍選手的夢幻演出名單:曾創13次世界紀錄的葉甫根尼婭.梅德韋傑娃;去年平昌冬奧以一曲《黑天鵝》驚豔全場的阿麗娜.扎吉托娃;西班牙滑冰紀錄保持人、今年才剛宣布退役的哈維爾.費南德茲;屢獲世錦賽、歐錦賽及冬奧冠軍的金牌夫妻檔塔蒂亞娜與馬克西姆。

這些滑冰表演者,每位都是單憑一人就足以撼動全場的超級明星,連續交錯演出,更讓人如癡如醉。但《Art on Ice 歌舞冰上》要給觀眾的還不只此:曾獲六座全美音樂獎、兩座葛萊美獎的麥可‧波頓,慨允擔任台北場的主唱歌手,將現場唱出他經典名曲《When A Man Loves A Woman》、《How Am I Supposed To Live Without You》,讓歌聲與花式滑冰一起繚繞。

當整座小巨蛋化為絕美冰宮,冠軍滑冰表演與金獎歌聲形音交融,堪稱體壇、樂壇、劇壇共同盛事的《Art on Ice 歌舞冰上》,可說是明年春天最浪漫的表演。難得冰上藝術盛宴,只在台北。