CELINE就是任性 為了高級訂製香水開設專賣店 2019-11-06 23:23
聯合報 記者
楊詩涵
／即時報導
今年8月底時Hedi Slimane推出CELINE全系列高級訂製香水，一口氣以
日與夜為主題設計11款新香，而今在巴黎聖奧諾雷路（Rue Saint-Honoré）的首間「CELINE高級香水專賣店」隆重開幕，除了展現Hedi Slimane的任性之外，也窺見他將香水高規格化的心思，並同步陳列全新的MAISON CELINE生活品味家居系列。 巴黎
香水形象影片以精工之美的黑、白簡練色系，來表現瓶身的俐落結構、香氣的純粹，高級香水專賣店延續此調性，由藝術總監Hedi Slimane親自設計，運用白色雪花紋路的黝黑大理石牆面，打造出具有張力的主體視覺，玻璃陳列櫃中折射的是香水的琥珀色調，如金波蕩漾，優雅奢華的空間都緊扣高級兩個字做發揮。專賣店的獨特之處，在於典藏了Hedi Slimane鍾愛的4位木質
雕刻作品，包括義大利藝術家Luisa Gardini作品「Senza Titolo」、加拿大藝術家Rochelle Goldberg「compositerelease」、丹麥藝術家Camilla Reyman作品「Said That the Only Thing That Made…#2」以及丹麥藝術家Søren Sejr作品「Comp. Black Open Bottom」，為冷硬的線條和空間帶來溫煦和緩的點綴。 藝術家 剩餘的活動金幣 枚
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而主角香水則陳列了今年問世的9款香水包括遊行慶典（PARADE）、肌膚之親（LA PEAU NUE）、玫瑰少年（BLACK TIE）…等，以六○、七○年代間的經典香氛例如樹苔、鳶尾花、玫瑰、柑苔調等傳揚香水歷史，詩人藍波（RIMBAUD）、森林木香（BOIS DORMANT）則是計畫在2020年上市。此外，全新的MAISON CELINE生活品味家居系列也展售於此，包括香水保護套、香水收納盒、男士理容修護工具組、打火機裝飾殼等多樣生活物件。
首間「CELINE高級香水專賣店」在巴黎聖奧諾雷路開幕。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供 分享 空間中的簡約線條、景深層次，讓CELINE高級香水專賣店有奢華優雅之美。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供 分享 CELINE的香水以純粹鮮明的瓶身線條、香氛結構打造而成。圖／取自IG 分享 CELINE高級香水專賣店內陳列有藝術總監Hedi Slimane鍾愛的木質藝術家雕刻作品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供 分享 木質藝術作品以及全新MAISON CELINE生活品味家居系列讓空間多了溫度。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供 分享 全球首間CELINE高級香水專賣店陳列至今發表的9款CELINE香水。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供 分享 首間「CELINE高級香水專賣店」以白色雪花紋路的黝黑大理石牆面，打造出別具張力的主視覺。圖／CELINE BY SLIMANE提供 分享
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