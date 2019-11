CELINE就是任性 為了高級訂製香水開設專賣店

2019-11-06 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



今年8月底時Hedi Slimane推出CELINE全系列高級訂製香水,一口氣以巴黎日與夜為主題設計11款新香,而今在巴黎聖奧諾雷路(Rue Saint-Honoré)的首間「CELINE高級香水專賣店」隆重開幕,除了展現Hedi Slimane的任性之外,也窺見他將香水高規格化的心思,並同步陳列全新的MAISON CELINE生活品味家居系列。

香水形象影片以精工之美的黑、白簡練色系,來表現瓶身的俐落結構、香氣的純粹,高級香水專賣店延續此調性,由藝術總監Hedi Slimane親自設計,運用白色雪花紋路的黝黑大理石牆面,打造出具有張力的主體視覺,玻璃陳列櫃中折射的是香水的琥珀色調,如金波蕩漾,優雅奢華的空間都緊扣高級兩個字做發揮。專賣店的獨特之處,在於典藏了Hedi Slimane鍾愛的4位木質藝術家雕刻作品,包括義大利藝術家Luisa Gardini作品「Senza Titolo」、加拿大藝術家Rochelle Goldberg「compositerelease」、丹麥藝術家Camilla Reyman作品「Said That the Only Thing That Made…#2」以及丹麥藝術家Søren Sejr作品「Comp. Black Open Bottom」,為冷硬的線條和空間帶來溫煦和緩的點綴。

