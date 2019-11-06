囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣
2019 ITF台北國際旅展於本周登場，11月8日至11日各業者卯足全力推優惠，要讓消費者「有感」消費。其中，國內樂園也紛紛推出門票加住宿等優惠套餐，像是六福旅遊集團推出史上最低價「六福莊動物樂遊趣住房專案」、義大遊樂世界2日暢遊票加雙人住宿4000元有找、麗寶樂園渡假區饗樂券也下殺3.7折，讓遊客開心省錢、輕鬆暢玩！
每年詢問度最高、最熱銷的關西六福莊，今年特別推出超彈性3人方案「六福莊動物樂遊趣住房專案」只要7,999元，超值優惠41折，凡於旅展現場購買，加碼升等至肯亞藍天樓中樓客房，還有優惠三選一(六福村兩日無限制進出門票/狐猴、羊駝互動雙體驗/草原歷險)，再加上今年追加第4~6人免費入住優惠(不含上述專案內容) ，民眾可依照入住人數做彈性規劃，既省錢又能玩得愉快。還有必搶的六福村門票買一送一，每日限量100組，若想知道在遊樂園內住一晚是什麼感覺，六福村今年首度於旅展推出主題式露營專案，讓全台「露友」搶先預約，展位上特別設置「六福村露營體驗區」及「六福莊動物生態體驗區」，搭配闖關小遊戲，完成任務就能夠獲得精美禮物一份。
麗寶樂園渡假區則於展場帶來「麗寶樂園渡假區饗樂券」、「雙人麗寶假期」兩項超殺商品。每本共有五張饗樂券只要3300元，還加送渡假區五張百元禮券，等同於平均每張饗樂券只要560元，就能兌換樂園、賽車、密室逃脫等多項超值娛樂。麗寶樂園渡假區表示，饗樂券讓遊客可以自由搭配使用場域，且有別於一般旅展短期商品，饗樂券票期長達一整年，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝雙人CRG卡丁車，更可以品嘗五星級福容大飯店BUFFET。佔地200公頃的麗寶樂園渡假區，三天兩夜都玩不完，最棒的玩法就是購買「雙人麗寶假期」6999元(原價14220元)，包含精緻雙人房住宿一泊一食，還搭配4張饗樂券，想玩什麼讓你自由選，還加送800元渡假區禮券。
義大遊樂世界也推出各式套票優惠，包括2日暢遊票加雙人住宿乙晚3,980元(原價12,396元)、兩本成人全年護照加雙人住宿乙晚再贈送義大世界現金禮券500元、設籍台北、新北、基隆、桃園、新竹鄉親可購買「鄉親雙人套票」，第2人入園只要199元(需搭配乙張899元全票)、親子套票加贈戰火金剛搭乘券也只要998元(原價1,479元)。囤票後即可暢玩11月才盛大改裝登場的「挖沙咪歡樂親子館」、享受攀爬樂趣的「奇幻島探索樂園」。此外，義大皇家劇院今年全新推出「舞動青春SHOW」，結合特技、魔術，絢麗溜冰、籃球舞以及競技啦啦隊，帶來動感十足的青春校園故事，搭配展場優惠只要1,600元(含舞動青春門票*2、天悅百匯自助餐*2、摩天輪票*2，加贈K歌摩天輪歡唱券)。
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