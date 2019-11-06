囤票趁現在！ ITF台北國際旅展各大樂園祭出超殺折扣

2019-11-06 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



2019 ITF台北國際旅展於本周登場，11月8日至11日各業者卯足全力推優惠，要讓消費者「有感」消費。其中，國內樂園也紛紛推出門票加住宿等優惠套餐，像是六福旅遊集團推出史上最低價「六福莊動物樂遊趣住房專案」、義大遊樂世界2日暢遊票加雙人住宿4000元有找、麗寶樂園渡假區饗樂券也下殺3.7折，讓遊客開心省錢、輕鬆暢玩！

每年詢問度最高、最熱銷的關西六福莊，今年特別推出超彈性3人方案「六福莊動物樂遊趣住房專案」只要7,999元，超值優惠41折，凡於旅展現場購買，加碼升等至肯亞藍天樓中樓客房，還有優惠三選一(六福村兩日無限制進出門票/狐猴、羊駝互動雙體驗/草原歷險)，再加上今年追加第4~6人免費入住優惠(不含上述專案內容) ，民眾可依照入住人數做彈性規劃，既省錢又能玩得愉快。還有必搶的六福村門票買一送一，每日限量100組，若想知道在遊樂園內住一晚是什麼感覺，六福村今年首度於旅展推出主題式露營專案，讓全台「露友」搶先預約，展位上特別設置「六福村露營體驗區」及「六福莊動物生態體驗區」，搭配闖關小遊戲，完成任務就能夠獲得精美禮物一份。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

麗寶樂園渡假區則於展場帶來「麗寶樂園渡假區饗樂券」、「雙人麗寶假期」兩項超殺商品。每本共有五張饗樂券只要3300元，還加送渡假區五張百元禮券，等同於平均每張饗樂券只要560元，就能兌換樂園、賽車、密室逃脫等多項超值娛樂。麗寶樂園渡假區表示，饗樂券讓遊客可以自由搭配使用場域，且有別於一般旅展短期商品，饗樂券票期長達一整年，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝雙人CRG卡丁車，更可以品嘗五星級福容大飯店BUFFET。佔地200公頃的麗寶樂園渡假區，三天兩夜都玩不完，最棒的玩法就是購買「雙人麗寶假期」6999元(原價14220元)，包含精緻雙人房住宿一泊一食，還搭配4張饗樂券，想玩什麼讓你自由選，還加送800元渡假區禮券。