好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



許多人入手新機後第一件事，就是要幫它買款耐摔的防護殼，但市面上功能強大的防護殼價格經常不夠親民，讓人下手前總要考慮再三。美式賣場好市多最近被發現上架了台灣品牌犀牛盾iPhone 11系列最經典的SolidSuit防摔背蓋手機殼，搭配玻璃保護貼，組合價竟然只要官網不到一半，超級划算！

這次在好市多上架的犀牛盾防護組合包，共有iPhone 11、iPhone 11 Pro系列三種尺寸機型供選擇，內含經典的SolidSuit全包覆式背蓋防摔殼與超高硬度防刮的9H 3D滿版玻璃保護貼。防摔殼使用的創新材料ShockSpread輕巧堅韌，並能在摔落時吸震、分散衝擊；保護貼則能抵禦鑰匙、硬幣甚至刀刃造成的磨損，具備疏水疏油膜層，透明度還超高。雖然賣場只有提供素面經典黑色款，但價格超便宜只要699元，和官網原價730元加680元共1,410元相比，只需不到半價。

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