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12強／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉晉級

好市多上架這款iPhone 11防摔殼 售價竟然只要官網一半

2019-11-06 22:37聯合報 記者黃筱晴／即時報導

許多人入手新機後第一件事，就是要幫它買款耐摔的防護殼，但市面上功能強大的防護殼價格經常不夠親民，讓人下手前總要考慮再三。美式賣場好市多最近被發現上架了台灣品牌犀牛盾iPhone 11系列最經典的SolidSuit防摔背蓋手機殼，搭配玻璃保護貼，組合價竟然只要官網不到一半，超級划算！

這次在好市多上架的犀牛盾防護組合包，共有iPhone 11、iPhone 11 Pro系列三種尺寸機型供選擇，內含經典的SolidSuit全包覆式背蓋防摔殼與超高硬度防刮的9H 3D滿版玻璃保護貼。防摔殼使用的創新材料ShockSpread輕巧堅韌，並能在摔落時吸震、分散衝擊；保護貼則能抵禦鑰匙、硬幣甚至刀刃造成的磨損，具備疏水疏油膜層，透明度還超高。雖然賣場只有提供素面經典黑色款，但價格超便宜只要699元，和官網原價730元加680元共1,410元相比，只需不到半價。

但如果想要造型有更多變化，犀牛盾官網現在也有越來越多風格設計圖樣供選擇，包括自家設計團隊設計款、與眾多創作者聯名合作款，還提供可根據個人喜好客製化設計圖樣的服務。且除了iPhone系列，多款Android旗艦機、最新款Pixel 4系列防護配件也一應俱全。

好市多販售的犀牛盾防護組合包，共有iPhone 11、iPhone 11 Pro...
好市多販售的犀牛盾防護組合包，共有iPhone 11、iPhone 11 Pro系列三種尺寸機型供選擇。記者黃筱晴／攝影
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好市多新上架了犀牛盾防護組合包，iPhone 11手機殼搭配保護貼只要官網不到半...
好市多新上架了犀牛盾防護組合包，iPhone 11手機殼搭配保護貼只要官網不到半價。記者黃筱晴／攝影
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好市多品牌

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