一晚2千有找！ITF旅展31家五星級飯店 住宿優惠總整理

2019-11-06 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



台北國際旅展即將在11月8日開跑，各大飯店業者參展並祭出優惠活動，本報整理出31家參展飯店業者優惠資訊，最低下殺2折起，部分飯店不僅附上早餐，還送房型升等，或是其他好禮。

1.麗晶酒店集團

晶華飯店推出「環遊晶華‧超值護照」，可任選集團旗下6間飯店住宿2到4晚，折扣相當2.3折，原價43,423元、特價9,999元。太魯閣晶英酒店推客房三天二夜或行館二天一夜超值住宿券，每組13,999元，折扣達5.2折，線上更有限量買6送1套組。台南晶英酒店推出海東家庭客房住宿券，每組4,999元，假日不加價、加人不加價，折扣最多可達3.3折。

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2.台北文華東方酒店

台北文華東方酒店推出住宿優惠，豪華客房周日專屬限定住宿券，原價17,902元，可以49折8,800元入手，可入住17坪豪華客房一晚，含2客豐盛早餐。另有豪華客房住宿券，可在平日、假日使用，同樣是入住17坪豪華客房，每張9,900元，大約是55折優惠。

3.寒舍集團

寒舍艾麗精緻客房雙人住宿券每組1張，含2客早餐，最低44折6,999元。台北寒舍艾美豪華客房雙人住宿券每組1張，不含早餐，特價36折7,999元。台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券，含2客早餐，特價45折5,999元。礁溪寒沐酒店一泊一食平日住宿套票，每組3張，特價27折18,900元，也是此次活動最優惠價格。

4.墾丁福華度假飯店

墾丁福華度假飯店在旅展期間針對住宿推出優惠，包含豪華床房平日住宿券，下殺4折，特價3,900元。VILLA平日二天一夜住宿券及平日三天二日住宿券，折數落在52折到58折，特價分別是8,999元、15,999元。

5.王朝大酒店

台北王朝大酒店推出年度住宿最殺優惠，豪華客房雙人住宿券不含早餐，下殺2折2,600元，較原價便宜超過1萬元；豪華客房雙人住宿券含早餐則是每晚3,200元。若是活動期間購買5張豪華客房雙人住宿券，就送1張豪華套房升等券，買10張送2張，依此類推。

6.香格里拉台北、台南遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東飯店推出住宿券，尊榮客房住宿依晚，再送遠東Cafe早餐2客，就可以享有35折7,800元，僅限定五、六、日使用，若一到四使用，每晚需補差價230元，優惠至2020年9月30日為止。另第3人同住，每券加價2,000元，含加床及自助式早餐。

香格里拉台南遠東飯店尊榮客房周日到周五一晚住宿券組，每組2張券，皆含自助式早餐二客，每組31折7,998元。尊榮客房周日到周五一晚住宿組，每組6張券，每券皆含有自助式早餐2客，特價29折22,500元。另有府城之旅‧一泊二食雙人成行專案，尊榮客房周日到五一晚住宿券，特價35折5,300元，每券含自助式早餐2客，可以任選餐點2客，可於遠東Cafe自助午餐或晚餐，或是醉月樓指定套餐。旅展現場獨賣「二泊三食 驚喜尊寵專案」限量券豪華閣尊榮客房周日到五二晚住宿券，每張特價32折11,111元。

7.瓏山林集團

瓏山林集團瓏山林台北中和飯店推出推出超值雙人住宿套券，一組共有10張，每張可2人入住，大約可以38折、特價26,000元入手，含兩客吃到飽精緻早餐，不限日期入住，特殊節日不需要補差價，換算下來，等於每人只要1,300元就可以入住。

若是想要泡湯，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「一泊二食+午茶住宿券」，可入住和式單湯池客房，含早餐及晚餐、下午茶，旅展再加送免費升等房型、延遲退房以及千元SAP抵用券，每張9.600元，相當於59折。

此外，瓏山林集團在1111光棍節推出官網限定，住房可以相當於1.3折1,111元加購套房升等券一張。

8.誠品行旅

誠品行旅今年仍推出質感京選｜旅宿體驗專案，入住就可以拿到京都人氣設計品牌專屬贈禮，還可以將SOU⬩SOU與CENTURION百夫長獨家聯名的行李箱時尚帶走，每晚12,999元。

9.福容飯店

福容飯店推出聯合住宿套券，單張面額2,699元，買10張送1張，平均一張2,454元，另外再贈總價值2,000元餐飲抵用券，可在全台14個分館使用，像是美棧墾丁大街四人房，只要用單張住宿券就可以入住，等於每人只要614元。福容花蓮店使用住宿券，相當於23折起，還加碼升等海景房。

10.六福旅遊集團

六福旅遊集團推出史上最低價「六福莊動物樂遊趣住房專案」，6人入住只要7,999元，每人最低1,333元起，若旅展現場購買，再加碼升等樓中樓房型。此外，今年還特別設置限時限量的雙11瘋狂特賣場次，民眾可到現場搶便宜。六福莊擁抱白犀牛‧住房專案特價43折特價14,999元。六福居悠遊台北住房專案、六福居饗和牛住房專案，原價至少19,000元，特價4,455元、4,565元。

11.美福飯店

美福飯店推出行政客房優惠，每房原價16,170元、特價6,999元，三人同行或四人共遊，入住菁英客房，原價22,891元，特價每張8,999元起，入住不限平假日，每房依券面人數提供彩匯自助早餐，於優惠期間持券入住，每券還可享同房續住優惠價4,000元。

12.老爺酒店集團

老爺酒店集團集結全台旗下11家飯店聯手參與2019台北國際旅展，推出聯合住宿券，每房最低27折起，每張換算下來2,900元，若是買20張送2張、買30張送3張，以此類推。礁溪老爺、知本老爺、北投老爺皆推出一泊二食優惠專案，下殺最低42折優惠。新竹老爺、南港老爺、台南老爺、台中老爺及傳藝老爺，推出最低27折2,900元即可入住。旅展現場單筆消費滿2萬元，可獲得老爺大滿貫刮刮樂1張，每增加2萬，就可以額外獲得1張，限量2,000張。

13.力麗觀光

力麗觀光推出旅展聯合住宿券，每張住宿券優惠2,999元，全台力麗觀光經營的飯店皆可任選入住，包括力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館，以及棲蘭山莊、明池山莊與高雄哲園學產文教會館，另外適用台北久居棧、儷山林日月潭館及墾丁館等10個館別，平日只要持券即可入住基本雙人房房型，部分館別加價一樣可以使用。

此外，旅展期間購買住宿券單筆消費滿3張，就可以獲得好禮抽抽樂，單筆買5張送免費房型升等券、假日免加價券、300元折價券等。另滿10張送力麗觀光旅展聯合住宿贈品券。

14.台北士林萬麗

台北士林萬麗推出豪華客房雙人住宿券最低28折5,688元起，豪華客房一泊二食雙人住宿券，含士林廚房自助早餐兩客，另含入住當晚可享士林廚房自助式晚餐兩客，最低3折6,888元起。

15.宜蘭力麗威斯汀

宜蘭力麗威斯汀即日起到11月12日間推出線上旅展，一泊一食住宿券，含兩客自助式早餐，最低35折起6,800元，一泊二食含兩客知味西餐廳早餐及晚餐，最低7,800元起。

16.大倉久和大飯店

台北大倉久和大飯店推出最受歡迎的菁英客房住宿券，含兩客早餐，原價18,790元，特價36折6,888元。若是一次購買5張住宿券，贈送大倉菁英客房升等券一張。

17.洲際酒店集團

洲際酒店集團今年推出聯合住宿券，每張1,688元起，大約是25折，可任意選擇桃園、台中、嘉義、台南、高雄任一地使用，憑一張住宿券可入住智選假日飯店、憑兩張住宿券可選擇入住皇冠假日或英迪格酒店。另首次推出皇冠假日、英迪格酒店一泊二食住宿券每張5,288元。

18.羅東村却

羅東村却國際溫泉酒店推出一泊一食雙人住宿券，可一次享受碳酸氫鈉及奈米牛奶浴雙湯池，同時可賞蘭陽平原美景，每券5,990元，買10送1，平均每券5,445元。若是2020年3月到5月期間平日前往，再享有免費升等家庭客房，折扣最高可達到28折。一泊二食住宿券每券7,290元，同樣可享有買10送1，每菌6,627元，就可入住雙湯池客房，再送明廚百匯自助早、晚餐2客，折扣最高達3折，若2020年3月到5月間平日入住，同樣享有免費升等家庭客房。

19.台北萬豪酒店

台北萬豪酒店推出雙人住宿券，原價20,790元，特價27折5,688元。

20.台北西華飯店

台北西華飯店推出雙人住宿券，原價14,500元，旅展限定價下殺27折3,900元，買5晚再送1晚。

21.國泰飯店集團

國泰飯店集團共有和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店等3品牌6飯店參展，其中，和逸飯店‧高雄中山館最低下殺2折起，每晚2,000元。和逸飯店‧台南西門館則推出與美國卡通頻道聯手合作的「卡通頻道主題客房住宿券」，加獨家週邊商品每晚4,500元。雙人房住宿券3,300元起。

22.華國大飯店

華國大飯店推出精緻客房住宿券買1送1，優惠5,200元，每組加贈餐飲折價券300元，及早餐優惠加購每客400元。雅緻客房一泊二食每晚4,999元，平日入住可升等豪華客房，還可到牛排館享用雙人套餐，假日注入可在華國但馬屋雙人下午茶時段吃到飽。

23.台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店住房優惠每晚4,500元，再加送雙人早餐。

24.宜蘭綠舞觀光飯店

宜蘭綠舞觀光飯店推出玥-山景雙人客房一泊二食，原價13,156元、特價6,500元。11月1日至隔年1月31日，憑旅展票券於館內住宿或消費，即可參加忍者體驗或抬神轎活動，12月31日前入住，再贈每房「綠舞金鑽鳳梨酥」及「綠舞茗香茶禮盒」各一盒。現場購買單筆購買住宿券，每房加贈抹茶體驗券及風呂券，12歲以下享加床不加價，還可抽台北至沖繩來回機票。單筆滿3萬元加碼其中一張住宿券不用補差價。

25.天成飯店集團

天成飯店集團旗下的瑞穗春天國際觀光酒店，推出平日城堡精緻雙人房住宿券每張9,900元起，可享有一泊三食。莊園頂級豪華家庭房平日六人住宿券最低3折每張19,800元。6人同行，每人3,300元。

26.大地酒店

大地酒店一泊一食住宿券，可享有住宿1晚、早餐2客，線上旅展期間7,999元，可享有買5送1，平均每晚6,666元。

27.圓山飯店

台北圓山飯店推出聯合住宿通用券，持1張可入住精緻無窗客房、2張入住天際客房、3張入住環景套房，每張價格3,300元。若是購買1本5張特價15,000元。高雄圓山大飯店市景客房住宿券每張2,988元，可在平日住宿高雄圓山大飯店市景雙人客房1晚，含早餐。高雄圓山大飯店經典美饌平日住宿券，每張3,680元，平日住宿含早餐且可享用西式自助餐2客。

28.亞都麗緻

亞都麗緻推出一泊二食住宿券，可享用巴賽麗廳雙人早餐，晚餐任選天香樓或Paris 1930 de Hideki Takayama，每張7,999元。單次購買3張另加贈每房300元餐飲抵用券。

29.雲朗觀光集團

雲朗集團首次推出翰品花蓮/品文旅礁溪特色房聯合住宿套券，大約39折特價9,000元。雲品湖景住宿優惠套券，套券含豪華湖景套房平日住宿1晚、經典湖景房平日3晚，除入住期間的早、晚餐，還加贈日月潭遊湖行程一次，旅展特價44,650元，相當於原價4折。雲朗翰兆品聯合住宿券每張2,250，即可依照購買張數。

30.林口亞昕福朋喜來登酒店

林口亞昕福朋喜來登酒店推出史上最低價一泊一食、一泊二食住宿券，每張原價11,759元、特價31折3,699元。若買10張再送2張，等於12張，換算下來約26折。一泊二食每張原價14,135元、特價4折5,699元。

31.北投亞太飯店