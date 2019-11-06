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六月早就手牽手去看秀！基努李維和女友不是第一次放閃

2019-11-06 21:04聯合報 記者吳曉涵／即時報導

好萊塢這幾天最熱的話題，莫過於「殺神」基努李維（Keanu Reeves）的新戀情。他與藝術家女友Alexandra Grant在日前舉辦的2019 LACMA Gala紅毯上公開手牽手，甜蜜模樣羨煞旁人。正當大家都對向來低調的基努李維首次公開承認女友的行為感到驚訝的同時，其實回顧今年六月舉行的SAINT LAURENT 2020春夏男裝秀，這對情侶的關係已經露出端倪。

SAINT LAURENT今年六月在美國MALIBU舉行2020春夏男裝秀，作為品牌秋冬代言人，基努李維當然是不可缺席的座上賓。當時官方發布的活動照都只有基努李維一個人的照片，殊不知其實當天Alexandra Grant也在場，而且兩人也大方牽手合照，還穿非常登對的情侶裝，放閃程度一點都不輸這幾天引起廣大網友熱議的LACMA Gala紅毯照。在那之後兩人才被狗仔拍到相依偎的畫面，戀情才正式曝了光。

其實SAINT LAURENT多年來非常少用明星代言人，頂多是主打知名超模所拍攝的形象廣告。基努李維不但打破這個傳統，還大方帶女友一起參與時裝秀，在經過LACMA Gala紅毯之後，相信這幾天兩人在SAINT LAURENT的這組照片也會不斷被挖出來，對品牌來說也算是另一種再次曝光的管道，這下「低調男神」基努李維真的可以說是很稱職的代言人啊！

基努李維是SAINT LAURENT多年來難得一件的明星代言人。圖／SAINT ...
基努李維是SAINT LAURENT多年來難得一件的明星代言人。圖／SAINT LAURENT提供
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兩人當時早就大方牽手合照，還穿非常登對的情侶裝。圖／摘自forbes.com
兩人當時早就大方牽手合照，還穿非常登對的情侶裝。圖／摘自forbes.com
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基努李維與女友Alexandra Grant出席SAINT LAURENT今年六...
基努李維與女友Alexandra Grant出席SAINT LAURENT今年六月在美國MALIBU舉行2020春夏男裝秀。圖／摘自laineygossip
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