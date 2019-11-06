巨大夾娃娃機好炫！海洋拉娜打造拍到手軟的奇幻實驗室
2019-11-06 20:54
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
超巨大的夾娃娃機、輸送帶還有比人高的乳霜，通通出現在華山文化園區，頂級保養品牌海洋拉娜LA MER打造「奇幻實驗室」，讓大家能更了解海洋拉娜頂級乳霜的背後秘密，現場只要完成相關任務，打卡上傳IG，就能免費喝到暖心冬日特調，另外也針對小資族推出好入手的體驗組，頂級保養就要提早開始。
海洋拉娜從11月7日至11日，在華山1914文創產業園區中4B米酒作業廠，設計好玩的奇幻實驗室，一共有5款大型互動裝置可以拍照，包括有超大型的乳霜與耶誕禮盒、禮物輸送帶、體驗修護肌膚的奇蹟探索、拆開海洋驚喜大禮與探索博士的奇幻實驗室，集滿5個印章，加上完成回饋單與指定任務，就送一杯冬季暖心特調，每日限量200杯。
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針對愛拍照的年輕世代，海洋拉娜在現場推出「小奢華」組合，以旗下最熱門的商品為主，但推出好入手的低門檻，如買乳霜15ml，送濃縮精華露5ml＋濃萃修復精華3ml＋舒芙乳霜3.5ml，特價3,300元；或是買濃縮精華露100ml，送濃縮精華露5m＋濃萃修復精華3ml＋舒芙乳霜3.5ml，同樣也是3,300元。現場還推出免費個人化刻字服務，把專屬自己的保養品帶回家。
海洋拉娜也再度推出「奇幻實驗室倒數日曆」，雖然只有12格，但是每一格都是海洋拉娜最強的產品，買這一盒，讓未來的一年之中，讓歲月在臉上停止，甚至倒轉，女人當然要懂得對自己好一點啊！
海洋拉娜的倒數日曆中，包括有乳霜15ml、舒芙乳霜15ml、濃縮精華露30ml、連頂級的亮眼活膚精華霜也有5ml，售價15,800元，產品價值21,104元，是不是很值得入手。
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