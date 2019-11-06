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只送不賣！7-11獨家推樂天小熊印章、金莎狐狸毛球吊飾

2019-11-06 20:53聯合報 記者陳立儀／即時報導

超商的可愛商品越來越多，粉絲搶買的動作也超快，7－ELEVEN、全家便利商店分別推出兩款不同包裝的變裝熊大妮維雅水漾護唇膏、果漾蜜唇膏，架上幾乎被一掃而空，想要買到可能要多跑幾家門市。7－ELEVEN還推出多款只送不賣的獨家贈品，像是樂天小熊3D立體公仔造型印章、金莎小狐狸造型毛球吊飾、健達玻璃隨手瓶等，送完為止，要收集可得動作快！

7－ELEVEN獨家的樂天小熊3D立體公仔造型印章共有樂隊軍、華爾滋兩款，8cm高的立體樂天小熊超可愛，好拿好蓋也可當書桌、辦公室擺飾，購買任兩盒指定小熊餅乾加價29元就送一款；金莎小狐狸造型毛球吊飾不僅擁有超萌的小狐狸造型，更手工黏貼了閃耀水鑽，掛在包包上散發奢華感，當做禮物也體面，共有3色，即日起至12月3日購買金莎巧克力3入、金莎小心意禮盒4入滿129元就免費送一款；健達玻璃隨手瓶有5款繽紛色彩，瓶身上還印了精選上班族療癒系語錄，詼諧有趣，即日起至12月3日購買健達指定品項滿129元免費送一款。

另外7－ELEVEN還推出超商獨家的綿果子雙色棉花糖，採用綿果子獨家Cross棉花糖技法製作，在棉花糖裡加入跳跳糖，口感更有層次，共有兩款可愛包裝，售價皆為120元，即日起至12月17新品嘗鮮價第二件6折。

7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價...
7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價29元就送一款。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN推出綿果子雙色棉花糖，售價120元，即日起至12月17新品嘗鮮價...
7－ELEVEN推出綿果子雙色棉花糖，售價120元，即日起至12月17新品嘗鮮價第二件6折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價...
7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價29元就送一款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出金莎小狐狸造型毛球吊飾，即日起至12月3日購買金莎巧克力...
7－ELEVEN獨家推出金莎小狐狸造型毛球吊飾，即日起至12月3日購買金莎巧克力3入、金莎小心意禮盒4入滿129元就免費送一款。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN推出綿果子雙色棉花糖，售價120元，即日起至12月17新品嘗鮮價...
7－ELEVEN推出綿果子雙色棉花糖，售價120元，即日起至12月17新品嘗鮮價第二件6折。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出健達玻璃隨手瓶，共有5款繽紛色彩，即日起至12月3日購買...
7－ELEVEN獨家推出健達玻璃隨手瓶，共有5款繽紛色彩，即日起至12月3日購買健達指定品項滿129元免費送一款。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN獨家推出金莎小狐狸造型毛球吊飾，即日起至12月3日購買金莎巧克力...
7－ELEVEN獨家推出金莎小狐狸造型毛球吊飾，即日起至12月3日購買金莎巧克力3入、金莎小心意禮盒4入滿129元就免費送一款。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價...
7－ELEVEN獨家推出樂天小熊3D立體公仔造型印章，購買任兩盒指定小熊餅乾加價29元就送一款。記者陳立儀／攝影
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