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網購雙11拚了！AR互動、快閃店、捷運打卡車廂樣樣來

2019-11-06 20:02聯合報 記者陳立儀／即時報導

隨著雙11逐漸逼近，各家網購平台卯足全力拚買氣，除了往年炒熱氣氛的直播、AR互動遊戲、灑紅包之外，Yahoo奇摩、momo購物網都將打造實體快閃店、造勢狂歡活動，PChome24h購物更從10月底起為期一個月，將捷運淡水信義線打造成「PChome24h購物趣味互動打卡車廂」，讓大眾都能親身體驗雙11熱潮。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城在雙11暖慶期間整體流量較平日成長近3倍、訂單量暴增2倍，包括手機、專櫃美妝保養品、相機、機車、旅遊票券、運動鞋都是熱銷品項，SK-II業績成長5倍、機車業績更成長高達7倍；除了高單價商品之外，雙11也是日用品、零食囤貨的好時機，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城平均每1秒就賣出5包衛生紙、每20秒賣出一個濾水壺濾心、每30秒賣出一瓶洗沐用品、每1分鐘賣出5包零食。

根據PChome24h購物雙11暖身促銷統計，NB筆記型電腦、GOPRO、Apple、滑鼠、 衛生紙 、洗衣精都是主要搜尋關鍵字，尤其3C的買氣最旺，iPhone 11系列引爆大量換機潮，AirPods第二代開賣3天即有破萬件的銷量、大幅成長5倍；日用快消品的囤貨動能也展現在首周活動中，其中新手媽媽必囤的幼兒紙尿褲銷量成長高達8成，衛生紙、洗衣精也是每年都熱賣的囤貨好物。

Yahoo奇摩透過多元媒體內容串連與全方位AI科技助攻，優化購物體驗，並運用機器深度學習技術，讓AI化身個人化購物專家，從選品、穿搭推薦一手包辦。繼雙11購物節暖慶業績開紅盤之後，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城11月11日至11月13日再推超殺優惠，Yahoo奇摩購物中心天天狂灑上億紅包，最高送10萬超贈點，iPhone 11 Pro、Jo Malone香水、英國Getch無線除蟎吸塵器、SK-II青春露等明星夯品推出限時秒殺3折起；Yahoo奇摩超級商城共有千店3折起、千元折價券天天搶、再推99元免運專區，整點11元、111元、1111元夯品瘋搶，指定店家跨店消費最高現折2萬元。

Yahoo奇摩雙11快閃店將於11月9、10日在信義區香堤大道登場，邀請藝人韋汝、網紅丹妮婊姐、遊戲實況主Mita等直播，體驗闖關趣味活動天天送iPhone 11。

蝦皮購物雙11期間推出兩款全新互動遊戲「蝦蝦飛刀」、「幸運黃金蛋」，再結合先前廣受好評的「蝦拼接接樂」、「蝦搖一波」，四大遊戲共祭出價值500萬獎金；蝦皮直播還請來謝祖武、謝承均挑戰一日美食外送員。

PChome24h購物趣味互動打卡車廂在活動期間拍攝創意合照並於指定FB貼文留言，有機會抽中京華鑽石項鍊、MONDAINE瑞士國鐵行李箱和托特包；PChome24h購物IG社群平台預計11月9日推出復刻80年代的動嘴小遊戲與小丑臉拍照濾鏡。

momo購物網11月9、10日上午11點至晚上8點進駐台北信義區香堤大道舉辦「1111品牌狂歡城」，包括李國毅、楊千霈、季芹、王思佳、陳小藍、Dennis、無尊、安啾、金老佛爺、神魔女將、富邦悍將高國輝與蔣智賢等都將到場，現場也有闖關遊戲，至品牌活動攤位闖關集滿5點可兌換momo驚喜福袋、集滿10點加碼抽3M清淨機；雙11狂歡晚會將於11月11日晚上8點30分登場。

謝祖武、謝承均現身蝦皮直播，挑戰擔任蝦皮美食外送員，更首度出外景直播與粉絲互動。...
謝祖武、謝承均現身蝦皮直播，挑戰擔任蝦皮美食外送員，更首度出外景直播與粉絲互動。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙11購物節11月11日至11月1...
Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城雙11購物節11月11日至11月13日再推明星夯品限時秒殺3折起。圖／Yahoo奇摩提供
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PChome24h購物雙11前哨戰買氣旺，3C、幼兒紙尿褲、衛生紙、洗衣精都狂賣...
PChome24h購物雙11前哨戰買氣旺，3C、幼兒紙尿褲、衛生紙、洗衣精都狂賣。圖／PChome24h購物提供
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迎接雙11購物節，11月9日至11月13日在Yahoo奇摩購物中心24H快速到貨...
迎接雙11購物節，11月9日至11月13日在Yahoo奇摩購物中心24H快速到貨單日消費累計滿2,000元，加碼送刮刮樂「虎來寶」，最大獎為200萬元。圖／Yahoo奇摩提供
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momo購物網雙11暖身慶開紅盤，業績較平日成長1倍。圖／momo購物網提供
momo購物網雙11暖身慶開紅盤，業績較平日成長1倍。圖／momo購物網提供
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雙11衛生紙PChome

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