網購雙11拚了！AR互動、快閃店、捷運打卡車廂樣樣來

2019-11-06 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



隨著雙11逐漸逼近，各家網購平台卯足全力拚買氣，除了往年炒熱氣氛的直播、AR互動遊戲、灑紅包之外，Yahoo奇摩、momo購物網都將打造實體快閃店、造勢狂歡活動，PChome24h購物更從10月底起為期一個月，將捷運淡水信義線打造成「PChome24h購物趣味互動打卡車廂」，讓大眾都能親身體驗雙11熱潮。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城在雙11暖慶期間整體流量較平日成長近3倍、訂單量暴增2倍，包括手機、專櫃美妝保養品、相機、機車、旅遊票券、運動鞋都是熱銷品項，SK-II業績成長5倍、機車業績更成長高達7倍；除了高單價商品之外，雙11也是日用品、零食囤貨的好時機，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城平均每1秒就賣出5包衛生紙、每20秒賣出一個濾水壺濾心、每30秒賣出一瓶洗沐用品、每1分鐘賣出5包零食。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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根據PChome24h購物雙11暖身促銷統計，NB筆記型電腦、GOPRO、Apple、滑鼠、 衛生紙 、洗衣精都是主要搜尋關鍵字，尤其3C的買氣最旺，iPhone 11系列引爆大量換機潮，AirPods第二代開賣3天即有破萬件的銷量、大幅成長5倍；日用快消品的囤貨動能也展現在首周活動中，其中新手媽媽必囤的幼兒紙尿褲銷量成長高達8成，衛生紙、洗衣精也是每年都熱賣的囤貨好物。

Yahoo奇摩透過多元媒體內容串連與全方位AI科技助攻，優化購物體驗，並運用機器深度學習技術，讓AI化身個人化購物專家，從選品、穿搭推薦一手包辦。繼雙11購物節暖慶業績開紅盤之後，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城11月11日至11月13日再推超殺優惠，Yahoo奇摩購物中心天天狂灑上億紅包，最高送10萬超贈點，iPhone 11 Pro、Jo Malone香水、英國Getch無線除蟎吸塵器、SK-II青春露等明星夯品推出限時秒殺3折起；Yahoo奇摩超級商城共有千店3折起、千元折價券天天搶、再推99元免運專區，整點11元、111元、1111元夯品瘋搶，指定店家跨店消費最高現折2萬元。

Yahoo奇摩雙11快閃店將於11月9、10日在信義區香堤大道登場，邀請藝人韋汝、網紅丹妮婊姐、遊戲實況主Mita等直播，體驗闖關趣味活動天天送iPhone 11。

蝦皮購物雙11期間推出兩款全新互動遊戲「蝦蝦飛刀」、「幸運黃金蛋」，再結合先前廣受好評的「蝦拼接接樂」、「蝦搖一波」，四大遊戲共祭出價值500萬獎金；蝦皮直播還請來謝祖武、謝承均挑戰一日美食外送員。

PChome24h購物趣味互動打卡車廂在活動期間拍攝創意合照並於指定FB貼文留言，有機會抽中京華鑽石項鍊、MONDAINE瑞士國鐵行李箱和托特包；PChome24h購物IG社群平台預計11月9日推出復刻80年代的動嘴小遊戲與小丑臉拍照濾鏡。