用對保養品能「預見紅線」 黛珂小紫瓶周慶下殺4折
2019-11-06 19:11
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
用對保養品，也能牽起紅線嗎？高絲集團旗下的美妝品牌黛珂，旗下最著名的就是「小紫瓶」保濕美容液，以及「大紫瓶」超微脂修護源露，為讓更多消費能牽起紅線，黛珂搭著SOGO周年慶檔期，從11月6日到10日，在SOGO忠孝館一樓廣場舉辦「遇見．預見肌鑰紅線」快閃活動，只要現場拍照打卡上傳IG，就能把跟紅線合照的照片印出來，感受滿滿的愛情、友情等。
黛珂的紅線，主要含義是牽起每個人與肌膚的紅線，就是因為遇見了小紫瓶，而且現場只要完成美肌重啟體驗，有機會獲得黛珂保濕美容液9mL，而且針對SOGO周年慶，黛珂推出下殺4折的特惠組，買保濕美容液60ml，贈送保濕美容液15ml、保濕賦活精華霜12.5g、AQ甦活柔膚乳14mL、AQ甦活潤膚露14ml、AQMW全效雙面膜2枚、超微脂修護源露面膜4枚、iP.S撫紋能量精粹N 10g等，價值9,651元，周慶價3,781。
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小紫瓶被視為前導型的美容液，調理肌膚狀況，使用其他保養品時，能讓肌膚更好吸收，大紫坪則有修護肌膚的功能，並強化保濕的效果。
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