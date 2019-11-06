最低只要400元！ITF旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



每年的台北國際旅展（ITF展）最受消費者青睞的，就是各大飯店自助餐廳吃到飽餐券，今年有超過30家餐廳皆有推出組合優惠餐券，折數最低53折起，若換算下來，相當於吃一頓最低只要400元就能大快朵頤一番，想搶便宜的民眾可趁現在入手餐券。

1.台北文華東方酒店文華Cafe

台北文華東方酒店文華Cafe針對午晚餐及下午茶推出優惠，平均折數為83折，以下午茶兩券組為例，每組2,150元，比原價便宜約400元，若一次購買3組，再送現金抵用券200元，購買5組送400元，可在酒店內的其他餐廳或酒吧使用。午餐饗‧吃‧吧優惠券兩券組，每組2,900元，買3組送400元、買5組送1,000元。平日晚間饗‧吃‧吧及週末午晚間鮮‧吃‧吧優惠券兩券組，每組優惠3,800元，買3組送400元、買5組送1,200元現金抵用券。

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2.晶華酒店

晶華酒店針對栢麗廳、義饗食堂、泰市場推出優惠，其中，栢麗廳提供平日下午茶及午餐，並分為單人、雙人及4人優惠折扣券，平日下午茶折數落在7到76折間，總價約1,299元到3,150元，每張價格落在600元到630元之間。平日午餐最低69折起，總價落在1,899元到4,650元，平均每張或每人價格為900元到930元間。泰市場平日午餐雙人優惠折扣券，大約75折，每人約650元。此外，還有自助餐聯合套票，套券內有栢麗廳、義饗食堂、泰市場各一張平日午餐雙人優惠折扣券，折扣約73折，價格為4,000元。

3.君悅酒店

君悅酒店針對凱菲屋、彩日本料理推出優惠，折扣落在62折到83折，其中，最低為凱菲屋下午茶超值套票，每套8張，特價4,800元，平均每張62折600元，假日使用需補足假日原價差額。凱菲屋其他優惠餐券價格大致上落在670元到750元左右，超值聯合優惠餐券午晚餐雙人或下午茶四人，特價2,690元到2,999元，午晚餐4人券特價4,980元，下午茶雙人券特價1,560元，假日使用加價100元。另彩日本料理午晚餐單人券1,260元到4,200元間，其中，午晚餐單人套票買3送1，相當於69折優惠，但假日使用要補足原價差額。

4.喜來登飯店十二廚

十二廚推出平日及假日自助午餐、晚餐以及下午茶券，折數落在63折至86折左右，其中最低為平日自助下午茶券，每組10張特價5,500元，每張等於550元，該組合限定現場獨家販售。其次為平日自助五餐券、平日自助晚餐券，每組4張，特價分別3,300元、3,600元，每張860元到900元。

5.寒舍艾美探索廚房

寒舍艾美探索廚房分成套組及雙人券，折數落在69折到79折左右，價格落在1,800元到7,300元間，其中，最低為平日自助下午餐券，每組5張，特價69折3,750元。平日自助午晚餐，每組5張69折6,000元。平日雙人自助晚餐券，每組1張1,800元，等於每人900元。

6.礁溪寒沐酒店MU TABLE

礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳推出平日雙人午餐券、平假日雙人晚餐券，每組1張，平均折數約7折，分別特價1,380元、1,680元，若買10張送1張。

7.香格里拉遠東國際大飯店

香格里拉台北遠東國際大飯店遠東Cafe自助餐廳推出優惠，折數落在63折到7折間，優惠價950元到8,880元間，包含單人券、四客券以及十客券，最低為平日假日自助下午茶四客券，特價2,200元、每人550元。周一到周五自助午或晚餐十客餐券組，特價8,880元，每人最低888元。

8.台北花園大酒店

台北花園大酒店六國餐廳平日自助午晚餐或假日下午茶餐券套券，一套5張，下殺73折2,800元。

9.長榮桂冠酒店

長榮桂冠酒店（基隆）推出海景咖啡廳平日自助餐套票、假日自助下午茶套票，每套6張分別是4,320元、3,210元。長榮桂冠酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳平日雙人餐券，每張1,288元。

10.台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店推出敘日平日午/晚餐和牛主餐單人券，特價2,080元。台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組，每套10張5,300元，相當於每人只要530元就能輕鬆吃大餐。

11.老爺飯店集團

台北老爺飯店推出Le Cafe平日自助午餐4客，每套2,800元，僅限旅展現場販售。新竹老爺飯店Le Café 平假日自助午餐或晚餐一客，每張700元，使用期限為1年。礁溪老爺飯店雲天自助餐廳平日自助午餐每張2,899元。

12.國泰萬怡酒店

國泰萬怡酒店MJ KITCHEN平日自助午餐單人券，每組6張，特價73折5,220元，現省下近2,000元，換算下來每人約870元就可吃到美味大餐。

13.福容大飯店

福容大飯店推出星味美味連鎖餐券，一張餐券就可以享用中西日套餐，或是星級自助餐，買10張送2張，平均下來每張只要567元。

14.凱撒飯店集團

凱撒飯店集團推出聯合餐飲套券，每張可適用台北凱撒、板橋凱薩，以及台北凱達飯店的自助餐廳，每套10張，最低66折起，換算下來每張大約566元。此外，墾丁凱撒發現西餐廳單人自助晚餐原價968元、旅掌特價688元，若買滿10張再送1張。

15.台北福華飯店

台北福華飯店推出花園大道、彩虹座、花園大道全日自助餐券，最低為花園大道全日自助餐券套票，每套5張4,750元，大約落在63折。彩虹座亞洲美饌自助餐券，每張550元，大約63折。

16.王朝大酒店

王朝大酒店自助餐廳SUNNY BUFFET推出平日自助午晚餐券，1本有5張，特價3,995元，再送單人下午茶券1張。若買10張特價7,990元，相當於6折優惠，另再送單人下午茶券2張。最優惠為平日自助單人下午茶券，每套10張4,800元，再送2張平日下午茶券，大約為53折優惠，相當於每張400元。

17.義大皇家酒店

義大皇家酒店推出餐食券，平假日自助餐午餐或平日晚餐可使用，每張650元。義大天悅飯店百匯自助餐廳平日午晚餐券每張650元，買5張送1張、買10張送3張。

18.台北神旺大飯店

台北神旺大飯店伯品廊西餐廳「平日精緻自助餐雙人優惠券」，每張1,540元，特價約7折左右。

19.台中金典酒店

台中金典酒店聯合超值餐券可用在栢麗廳自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及蘿拉牛排館，一套2張1,998元。

20.圓山飯店

圓山飯店松鶴餐廳平日周一到五自助午晚餐單人券，每本10張特價8,800元，每張880元，若是旅展現場買，再加送自助下午茶券1張，換算下來相當68折。另平日自助下午茶單人券，每本5張特價3,000元。高雄圓山飯店自助式西餐廳平日周一到四午晚餐、周五午餐雙人餐券，每張1,288元起，大約是68折。

21.50樓Café

50樓Café知味西餐廳雙人午餐券、平日自助式晚餐，分別是1,399元、1,800元，相當於65折、76折。

22.美福大飯店

美福大飯店彩匯自助餐推出平日下午茶、午餐、晚餐券，最低為平日下午茶，特價3,400元，等於63折，買4送1，平均每客680元。平日午餐及晚餐皆為75折，價格分別是6,200元、8,300元，買4送1，平均每客8,250元、11,000元。

23.宜蘭力麗威斯汀

宜蘭力麗威斯汀知味西餐廳雙人舞餐券下殺65折，特價1,399元，雙人平日自助式晚餐下殺76折，特價1,800元。

24.大倉久和大飯店

大倉久和大飯店歐風館推出單人券及4張套券，有午餐、下午茶時段，4張券最為划算，優惠大約64折，午餐套券5,362元、下午茶套券3,432元；單人券大約67折到7折，午餐特價950元、下午茶600元。

25.國賓大飯店

台北國賓大飯店明園西餐廳平日、假日自助式午餐或晚餐券，每套5張，最低大約71折起，分別是4,400元、5,000元。新竹國賓飯店八方燴西餐廳平日下午茶券500元，每套10張5,000元，淡為線上旅展限定。高雄國賓i River愛河牛排海鮮自助餐廳平日午晚餐券，每套10張，買10送1，大約9折，平日9,020元、假日10,120元。假日午晚餐適用周五到日，每套10張、買10送1，約9折11,880元。

26.美麗信花園酒店

美麗信花園酒店雨林餐廳推出平日午餐券套票組，、高CP組合餐券，折數約75折到79折左右，平日午間餐券套票組，每套6張價格4,080元、高CP組合餐券每套5,379元。

27.台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店士林廚房自助餐廳旅展推出平日自助早、午、晚餐券，下殺59折起，像是平日自助早餐券，特價85折699元，午餐券特價69折899元、晚餐券59折1,099元。若是持券可於現場加價享升等享用平日晚餐或假日午晚餐。

28.羅東村卻國際溫泉酒店

羅東村卻國際溫泉酒店推出明廚百匯自助午餐券，不分平假日可享用，每張券750元。

29.台北新板希爾頓