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巧克力旋風來襲！亞尼克精選「黑魔粒」等10款濃郁登場

2019-11-06 18:39聯合報 記者張芳瑜／即時報導

微涼轉冷的天氣最適合大吃巧克力，蛋糕甜點品牌「亞尼克」精選10款秋冬系巧克力商品，帶來療癒又暖心的極致享受。即日起，包括經典「黑魔粒生乳捲」強勢回歸，原地區限定口味「巧克力香蕉生乳捲」，11/30前也都能在全台門市買到。

亞尼克嚴選世界頂尖法國米歇爾柯茲巧克力，搭配Q彈蛋糕、奶霜，呈現醇厚的巧克力香氣，「黑魔粒生乳捲」以脆粒分明的巧克力豆搭配巧克力奶霜；「巧克力香蕉生乳捲」則以香蕉的香氣與黑巧克力完美搭配，兩款都是巧克力控最愛的必吃商品。 還有，切成小巧可愛如石塊造型的「石疊」、同時享受咖啡與可可風味的「提拉米蘇慕斯」、新品「櫻桃巧克力派」、夢想村熱銷商品「松露巧克力派」、小巧點心「栗子well」、巧克力蛋糕「沙哈慕斯」等10款巧克力系商品，最適合在這初冬微冷之際，來點濃郁溫醇口感。

飲品系列則有「米歇爾黑巧可可」，使用法國米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL 72%黑巧克力，帶來巧克力純粹美味。11/30前，購買米歇爾黑巧可可搭配黑糖珍珠拿鐵任選，可享第二杯半價優惠。

「焦糖慕斯」售價79元。圖／亞尼克提供
「焦糖慕斯」售價79元。圖／亞尼克提供
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「櫻桃巧克力」售價135元(片)。圖／亞尼克提供
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「提拉米蘇慕斯」售價89元。圖／亞尼克提供
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「石疊」售價48元(包)。圖／亞尼克提供
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「黑魔粒生乳捲」售價420元。圖／亞尼克提供
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「松露巧克力派」售價135元(片)。圖／亞尼克提供
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「米歇爾黑巧可可」售價150元、「黑糖珍珠拿鐵」售價125元。圖／亞尼克提供
「米歇爾黑巧可可」售價150元、「黑糖珍珠拿鐵」售價125元。圖／亞尼克提供
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「巧克力香蕉生乳捲」售價420元。圖／亞尼克提供
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「沙哈慕斯」售價720元(6吋)、980元(8吋)。圖／亞尼克提供
「沙哈慕斯」售價720元(6吋)、980元(8吋)。圖／亞尼克提供
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秋冬必吃10款巧克力系商品。圖／亞尼克提供
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「栗子well」售價92元。圖／亞尼克提供
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巧克力可可香蕉

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