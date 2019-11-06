就是愛台灣味！7-11推新竹福源花生芝麻湯圓、芋泥麵包

2019-11-06 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



50年老字號的新竹福源花生醬，是許多網友熱推必吃的台灣好滋味，7－ELEVEN今年中秋節預購曾推出顏新發、福源聯手推出的花生醬太陽餅禮盒，為傳統的中秋月餅炒熱新話題，現在再推出冬季限定的「新竹福源花生芝麻湯圓」，是7－ELEVEN鮮食首度與福源獨家合作，微波加熱就能吃，對於懶得動手煮湯圓的人來說相當方便。

7－ELEVEN冬季限定販售的「新竹福源花生芝麻湯圓」使用新竹福源花生醬、芝麻醬製成湯圓內餡，花生鹹香，芝麻不甜膩，搭配花生仁湯，口感不會太甜，適合當做點心或消夜，售價40元，上架開賣後人氣超旺，可能要多跑幾家才買得到。

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除了花生醬之外，芋泥也是少不了的台灣味，如果你是芋泥控，趁著現在天氣有點涼又不會太冷的時候，趕快搶吃7－ELEVEN芋香霜淇淋、芋香綜合霜淇淋，以國產芋頭為食材，香氣濃郁、口感綿密，開賣之後帶動霜淇淋銷量翻倍成長，兩款售價皆為49元，12月3日前可享第二件6折。

同時7－ELEVEN新推出「芋香麵包」，在花苞外型的麵包裡，內餡是滿滿的芋泥奶油，一口咬下大滿足，售價35元。