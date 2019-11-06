「周董」周思齊、教練林威助 戴CITIZEN助攻佳績
2019-11-06 18:18
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
欣逢CITIZEN發表戶外運動系列PROMASTER的30周年限定表款，特別邀請講究時間精準度的中信兄弟象球隊二軍總教練林威助、亞洲選球王周董周思齊出席發表會，周思齊對於表款「輕盈、鈦金屬、光動能」的三個特質最為喜愛，表示自己現階段斜槓了球員、學生等多重身分，珍惜時間成為一大課題。
教練林威助則是秉持旅日多年的職人精神，對於守時的精準度有絕對要求，平日就有戴表的習慣，加上長年在日本對於CITIZEN相當熟悉，也偏好大表面的手表；周思齊覺對於和學長一起出席活動感到很新鮮，而這次的光動能GPS衛星對時表F990採用超級鈦材質、超輕，是他最感驚豔之處。PROMASTER自1989年登場，適逢問世30周年，在巴塞爾（BASEL）表展期間也以PROAMSTER系列為主打，運用光動能GPS衛星對時機芯結合經典設計，推出海、陸、空三大主軸的限量表款。
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機芯F990搭配PROMASTER的DNA所設計的表款，包括光動能GPS對時飛行腕表CC7014-82E、PROMASTER 30周年限量表款CC7015-55E腕表，皆採用鈦金屬並，將於外層鍍上Duratect MRK+ DLC的CITIZEN自身電鍍技術，以更沉穩、耐磨損的墨黑色，顯現旗艦腕表的風範；以飛行儀表板為概念的多層次面盤，則凸顯視覺效果，配有夜光顯示的寬軸刻度與指針，顯現飛行表的熱血設計。其中CC7015-55E腕表背底蓋，鐫刻PROMASTER 30周年Logo及限量編號，增添珍稀度。
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