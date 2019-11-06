漢堡神偷再現！麥當勞17款「兒童餐玩具」回憶童年往事
2019-11-06 18:12
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
還記得小時候媽媽總拿麥當勞當作考試獎勵嗎？當時「快樂兒童餐玩具」在同儕間話題性十足，每次拿到餐點後總是迫不及待打開，就像抽獎般樂趣無窮。今年適逢麥當勞40歲生日，全球門市推出「特別版快樂兒童餐/special happy meal」，每份加贈經典版玩具，消息一出讓粉絲們興奮不已。
新品「特別版快樂兒童餐」11月7日至11日，在全球90多個國家麥當勞限定上市，可惜此次台灣不在販售範圍，兒童餐提供17款「復刻」玩具，像是好久不見的漢堡神偷及奶昔大哥等，成功抓住粉絲目光。除了麥當勞經典人物外，少女粉絲最愛的Hello Kitty同步亮相，超萌造型讓大、小朋友都瘋狂。
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此次台灣麥當勞雖然未參與活動，但店內明星商品「快樂兒童餐」依然人氣十足，特色小房子外盒承裝美味食物，超值售價89元，隨餐附贈玩具「Beyblade 戰鬥陀螺」、「Hello Kitty公仔」，每週推出2款，成功引起話題性。
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