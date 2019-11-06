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搶攻「大罩杯」內衣市場 大胸美眉掃貨、包色、客單高

2019-11-06 18:11經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著飲食西化及生活習慣的改變，「大罩杯」成內衣市場新藍海。國民內衣品牌EASY SHOP鎖定「大胸美眉」於今年秋冬推出全新一系列下圍從65到105公分，罩杯一直到H的大姐姐系列內衣，且款式設計也相當豐富，從半罩款、深V款、無鋼圈，到刺繡蕾絲、大胸顯瘦款通通都有，讓大胸美眉終於可以向阿嬤款內衣說掰掰。

奧黛莉集團總經理特助黃昱倫指出，台灣女性內衣罩杯「成長」速度驚人，尤其是E、F以上的大罩杯近二年成長超過一成，且佔比已超過二成。同時，奧黛莉還發現，女性對於大罩杯的需求，更因下胸圍的大小而呈現大胸小圍與大胸大圍的二極化現象。

黃昱倫指出，過去對於豐滿大罩杯的女性朋友來說，購買內衣除了選擇性不多外，胸部的保養也較為困難，因為胸部豐滿較容易有外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚…等問題。

EASY SHOP進一步研究發現，大胸顯瘦的秘訣有三大要點，首先是將胸部PP點上提，但不是內衣整件往上穿，而是透過版型將胸部PP點往上提。第二個重點則是要將兩胸部PP點往內靠進集中，胸部頂點內推後更集中顯瘦，才不會顯得外擴。第三個重點，則是在收攏兩側贅肉，若胸外擴加上副乳視覺上會覺得顯寬，將胸部兩側肉都收攏，看起更顯瘦。

黃昱倫強調，總結來說，EASY SHOP是用內推收攏與提托上挺的方式，幫大胸美眉打造顯瘦效果。

大胸美眉除了成長速度驚人，市場潛力大外，黃昱倫還透露，大胸美眉購買內衣時的客單價相對也比大部分女性來得高，這是因為過去市場上較不容易找到適合胸圍與罩杯尺寸的內衣，在選擇相對較少的情況下，大胸美眉的採購習慣多是掃貨、包色，且忠誠度高。

國民內衣品牌EASY SHOP鎖定「大胸美眉」於今年秋冬推出全新一系列下圍從65...
國民內衣品牌EASY SHOP鎖定「大胸美眉」於今年秋冬推出全新一系列下圍從65到105公分，罩杯一直到H的大姐姐系列內衣，款式設計豐富，從半罩款、深V款、無鋼圈，到刺繡蕾絲、大胸顯瘦款通通都有，讓大胸美眉終於可以向阿嬤款內衣說掰掰。圖／EASY SHOP提供
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