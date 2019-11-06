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成為日本人的必經之路！哈日族遊東京「跨年」3部曲

2019-11-06 16:55聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

新年前往｢明治神宮」為來年祈福。圖／取自IG:Tokyo Arts & Cult...
新年前往｢明治神宮」為來年祈福。圖／取自IG:Tokyo Arts & Culture
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對日本文化著迷的哈日族，除了對當地風俗文化如數家珍外，每次「跨年」更是親身體驗日本習俗重要時刻，現在跟著旅遊達人腳步，走入時光隧道，盡情漫步東京之美。

首部曲，元月1日為日本新曆年，前一晚31日好友酒足飯飽後，相約前往神社｢大本山 增上寺」祈福，院內特有｢除夜の鐘」敲響108次，象徵驅除今年厄運，為來年迎來福氣，許多人會將去年御守帶來寺院焚毀，同時購入新御守祈福，跨年夜晚間現場擠滿人潮，許多旅客慕名前來。

緊接著可來到迪士尼，享受浪漫跨年及絢爛煙火秀，也是許多情侶求婚熱門地，想在跨年夜留下難忘回憶，記得參加每年8～9月舉辦抽選會，獲獎者有機會在跨年夜晚間20時至翌日上午7時，親身體驗迪士尼絕美風光。

最後，迎接新年到來，前往東京五大神社之一的｢明治神宮」參拜，苑内腹地廣闊古樹繚繞，禪意十足。過年是神社最熱門時節，據往年統計，新年前三天參拜人數高達300多萬人次，進入神社參拜前會先經過3個鳥居，傳說中鳥居是神界與人界分水嶺，走過鳥居象徵進入神的住所，可近距離與神明溝通、接觸，社內祭奉明治天皇和昭憲皇太后。

｢東京迪士尼樂園」童話場景，滿足兒時幻想。圖／取自IG:buddy_219
｢東京迪士尼樂園」童話場景，滿足兒時幻想。圖／取自IG:buddy_219
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｢大本山 增上寺」敲鐘儀式，象徵洗去厄運迎新納福。圖／取自IG:hisada_y...
｢大本山 增上寺」敲鐘儀式，象徵洗去厄運迎新納福。圖／取自IG:hisada_yusuke
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跨年東京

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